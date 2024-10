Les lois européennes en matière de protection des données (en particulier le Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») entré en vigueur le 25 mai 2018) contiennent des règles rigoureuses à respecter dans le cadre des transferts internationaux des « Données à caractère personnel » (à savoir les données qui identifient ou peuvent être utilisées pour l'identification d'un individu) vers des pays tiers en dehors de l'Espace économique européen et de la Suisse qui, selon la législation de l'Union européenne, ne garantissent pas un niveau suffisant de protection des données. Preuve de notre ferme engagement à l'égard du respect de la vie privée et de la sécurité, Avaya a obtenu l'approbation des autorités européennes de protection des données concernant nos règles d'entreprise contraignantes à la fois comme responsable du traitement des données et sous-traitant. Elles sont disponibles ici. Ces politiques sont contraignantes pour les sociétés affiliées d'Avaya et encadrent solidement le respect des exigences de la loi sur la protection des données lorsque Avaya gère les données à caractère personnel pour son propre compte et pour celui de ses clients.