Grâce à une visibilité et une intégration complètes, les responsables bancaires peuvent améliorer continuellement les procédures pour s’adapter à la façon de travailler de leurs collaborateurs. Grâce à l’IA, les flux de travail peuvent être automatisés, avec des processus intégrés sur une plateforme unique, ce qui facilite encore plus le travail.

À l’avenir, il est probable que l’automatisation sera intégrée dans l’entreprise pour des tâches cognitives reproductibles, ce qui permettra au personnel de se concentrer sur des activités qui apporte de la valeur à l’expérience client. De plus en plus, les tâches qu’ils effectuent seront évaluées proportionnellement à l’impact qu’elles ont sur le service client. À l’avenir, les banques travailleront avec plus d’un prestataire de services pour répartir les risques, ramener plus d’activité sur le terrain grâce à des accords de services gérés et faire passer l’automatisation et la numérisation au niveau supérieur.

La COVID-19 a montré que les banques peuvent travailler de manières différentes tout en restant productives et en offrant à leurs clients les expériences qu’ils souhaitent le plus. Ils doivent maintenant se concentrer sur des modèles de travail hybrides pérennes. Cela signifie remettre en question leur propre culture. Il existe une énorme opportunité d’accélérer de manière décisive la numérisation, d’augmenter l’automatisation et de remodeler les effectifs. Le travail doit être conçu pour s’adapter à la façon de travailler des personnes, tout au long de leur carrière. Avaya galvanise le changement dans les communications numériques, ouvrant un écosystème complet d’outils et de technologies permettant aux utilisateurs de collaborer en temps réel avec une productivité et un confort maximum.