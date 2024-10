Grazie a una visibilità e a un’integrazione complete, i leader bancari possono migliorare continuamente le attività della forza lavoro in base al modo di lavorare dei dipendenti. Grazie all’intelligenza artificiale, i flussi di lavoro possono essere automatizzati, con processi integrati in un’unica piattaforma, che semplifica ulteriormente lo svolgimento del lavoro.

In futuro, probabilmente, l’automazione sarà integrata nell’azienda per rendere ripetibili le attività cognitive e consentire al personale di concentrarsi su momenti di valore per migliorare le esperienze dei clienti. Le attività che si svolgono saranno sempre più valutate in base al loro impatto sui servizi ai clienti. In futuro le banche lavoreranno con più di un fornitore di servizi per distribuire il rischio, aumenteranno la quota di attività onshore, attraverso accordi di servizi gestiti, e porterrano l’automazione e la digitalizzazione a un livello superiore.

Il COVID-19 ha dimostrato che le banche possono lavorare in modi diversi pur rimanendo produttive e offrendo ai clienti le esperienze che desiderano di più. Ora devono concentrarsi su modelli di lavoro ibridi sostenibili. Questo significa mettere in discussione la propria cultura. C’è un’enorme opportunità per accelerare in modo deciso la digitalizzazione, aumentare l’automazione e rimodellare la forza lavoro. Il lavoro deve essere progettato in base al modo di lavorare delle persone, per tutta la loro carriera. Avaya sta promuovendo il cambiamento nelle comunicazioni digitali, aprendo un intero ecosistema di strumenti e tecnologie che consentono di lavorare insieme in tempo reale, con la massima produttività e nel massimo comfort.