Il nostro impegno per la privacy

Avaya si pone come obiettivo quello di bilanciare i vantaggi dell'azienda con i diritti dei singoli e di evitare quindi che i dati personali vengano usati in modo improprio. Su questo sito Web sono disponibili informazioni utili sulla tutela Avaya in materia di privacy, ad esempio le misure adottate dall'azienda, l'assistenza ai nostri clienti allo scopo di garantire il rispetto delle leggi sulla privacy e le pratiche relative alla privacy nell'ambito delle nostre soluzioni e dei siti Web. Avaya riconosce la fondamentale importanza della riservatezza dei dati. Siamo alla continua ricerca di soluzioni per rafforzare le pratiche relative alla privacy e alla protezione, sia nell'ambito dello sviluppo e della fornitura di prodotti e servizi, sia nell'ambito delle operazioni interne. Per domande o dubbi relativi alle pratiche sulla privacy adottate da Avaya, contattare l'Ufficio globale Avaya per la protezione dei dati all'indirizzo dataprivacy@avaya.com.