La presente Dichiarazione generale sulla privacy (“Dichiarazione”) descrive le modalità di raccolta, utilizzo, divulgazione e archiviazione delle informazioni in determinati contesti da parte di Avaya LLC (350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, USA), e delle sue consociate/affiliate (collettivamente, “Società” “noi,” o “nostro”). Gestiamo principalmente i dati personali (come definito di seguito) in qualità di “Processore” o “Fornitore di servizi” per fornire servizi per conto dei nostri clienti commerciali. Gestiamo solo dati personali limitati in qualità di “Titolari del Trattamento”, come ad esempio informazioni sul personale dei nostri clienti commerciali, dei partner di canale, dei potenziali clienti e dei fornitori e di altre persone che interagiscono con noi, che raccogliamo tramite i nostri siti web, account sui social media e applicazioni per dispositivi mobili (collettivamente, le nostre “Proprietà digitali”), eventi (inclusi quelli in presenza), concorsi e altre promozioni e attraverso altre interazioni online e offline, inclusa la comunicazione via email (ad esempio, in caso di negoziazione di un contratto per conto di una delle nostre aziende clienti rappresentate dall’utente) o che potremmo dover trattare per finalità di concessione di licenze. La Dichiarazione si applica ai dati personali che gestiamo in qualità di Titolare del trattamento. Qualora necessario, forniremo ulteriori informazioni sulla privacy.

Nella gestione di Dati Personali per conto e secondo le istruzioni dei nostri clienti commerciali (in qualità di loro Processore o Fornitore di Servizi), siamo vincolati da obblighi contrattuali e la presente Dichiarazione non si applica. Non controlliamo e non siamo responsabili delle pratiche di privacy e raccolta dati dei nostri clienti. Inoltre, la presente Dichiarazione non si applica ai candidati per posizioni di lavoro o al nostro personale.