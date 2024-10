Esta declaración General de privacidad (“Declaración”) describe la forma en la que Avaya LLC (350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, EE.UU.), y sus subsidiarias/filiales (denominados en conjunto “la empresa” o “nosotros”) recopila, usa, divulga y almacena su información en contextos determinados. Principalmente manejamos Datos Personales (tal como se define más adelante) como “Encargado del Tratamiento” o “Proveedores de servicios” para proporcionar servicios en nombre de nuestros clientes corporativos. Como “Responsables del Tratamiento” manejamos Datos Personales limitados, tal como información de los empleados de nuestros clientes corporativos, canales asociados, potenciales clientes y proveedores, y otras personas que interactúan con nosotros. Los recopilamos a través de nuestros sitios web, cuentas de redes sociales, y aplicaciones móviles (denominadas en conjunto nuestra “propiedad digital”), eventos (inclusive en persona), competencias y otras promociones, así como también interacciones en línea y offline, que incluyen las comunicaciones por correo electrónico (por ejemplo, en el caso de negociaciones de un contrato en nombre de uno de nuestros clientes corporativos, a quien represente), o que podamos necesitar para proceder con las licencias. Esta declaración aplica a la información personal que manejamos como Responsables del Tratamiento. Le proporcionaremos declaraciones de privacidad adicionales si fuera necesario.

Cuando manejamos Datos Personales en nombre de y según las instrucciones de nuestros clientes corporativos (como sus Encargados del Tratamiento o Proveedores de Servicios), estamos obligados contractualmente y esta declaración no es aplicable. No controlamos y no somos responsables de las prácticas de privacidad y recopilación de datos de nuestros clientes. Esta Declaración tampoco aplica a candidatos laborales o a nuestros empleados.