Allgemeine Datenschutzerklärung

Die folgenden Bestimmungen ergänzen die obigen Angaben in Bezug auf unsere Verarbeitung personenbezogener Daten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (d. h. aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Island, Liechtenstein und Norwegen) („EWR“), der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Soweit einschlägig, ist dieser Abschnitt 14 im Falle eines Widerspruchs oder einer Unstimmigkeit zwischen diesem Abschnitt 14 und den anderen Teilen der Datenschutzerklärung in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten aus dem EWR, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich maßgeblich.

Verantwortlicher

Sofern nicht anders angegeben, ist diejenige Gesellschaft der Avaya Gruppe für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich, zu der Sie die primäre Beziehung haben, wie z. B. die Gesellschaft, die den Verkaufs-, Dienstleistungs- oder Liefervertrag mit Ihnen abgeschlossen hat, die Gesellschaft, die Ihnen Marketing- oder Werbematerialien und Mitteilungen zukommen lassen hat, die Gesellschaft in dem Land, für das wir eine lokale Website erstellt haben, oder die Gesellschaft, mit deren Vertretern Sie kommuniziert haben.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Wir stützen uns auf die folgenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verwendung und sonstige Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:

A. Zweck der Verarbeitung: Um Sie oder Ihr Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen zu versorgen.

Rechtsgrundlagen: Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihre Anfrage. Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen. Berechtigte Interessen, wie in Abschnitt 3 oben dargelegt. Ihre Einwilligung, falls erforderlich.



B. Zweck der Verarbeitung: Für unsere internen Geschäftszwecke.

Rechtsgrundlagen: Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihre Anfrage. Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen. Berechtigte Interessen, wie in Abschnitt 3 oben dargelegt. Ihre Einwilligung, falls erforderlich.



C. Zweck der Verarbeitung: Für unsere internen Forschungs- und Produktverbesserungszwecke.

Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen, wie in Abschnitt 3 oben dargelegt. Ihre Einwilligung, falls erforderlich.



D. Zweck der Verarbeitung: Aus rechtlichen Gründen oder aus Gründen der Sicherheit.

Rechtsgrundlagen: Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihre Anfrage. Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen. Berechtigte Interessen, wie in Abschnitt 3 oben dargelegt. Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Schutz lebenswichtiger Interessen. Ihre Einwilligung, falls erforderlich.



E. Zweck der Verarbeitung: In Verbindung mit einer Unternehmenstransaktion.

Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen, wie in Abschnitt 3 oben dargelegt. Ihre Einwilligung, falls erforderlich.



F. Zweck der Verarbeitung: Für Marketing.

Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen, wie in Abschnitt 3 oben dargelegt. Ihre Einwilligung, falls erforderlich.



Ihre Datenschutzrechte

Unter den in den geltenden Datenschutzgesetzen festgelegten Bedingungen können Sie bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten ausüben.

Recht auf Auskunft. Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogenen Daten verarbeiten und können weitere damit zusammenhängende Informationen anfordern. Sie haben zudem das Recht, eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zu verlangen.

Das Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie können Ihre persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format erhalten.

Recht auf Berichtigung. Sie haben das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen.

Recht auf Widerspruch. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in bestimmten Fällen zu widersprechen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Sie können verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in bestimmten Fällen einschränken.

Recht auf Löschen. Sie können in bestimmten Fällen verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen.

Recht auf Einreichung einer Beschwerde. Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde des Landes einzureichen, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder in dem das Verhalten, das Gegenstand der Beschwerde ist, stattgefunden hat.

Recht auf Verweigerung oder Widerruf der Einwilligung. Falls wir Sie um Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bitten, steht es Ihnen frei, diese zu verweigern. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die vor dem Widerruf Ihrer Einwilligung erfolgt ist, bleibt davon unberührt.

Falls wir Sie um Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bitten, steht es Ihnen frei, diese zu verweigern. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit ohne nachteilige Folgen widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die vor dem Widerruf Ihrer Einwilligung erfolgt ist, bleibt davon unberührt. Recht, keiner automatischen Entscheidungsfindung unterworfen zu sein. Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung -einschl. Profiling- beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden sowie mehr Informationen darüber zu erhalten, warum eine solche Entscheidung getroffen wurde.

Internationale Übermittlung von personenbezogenen Daten

Aufgrund des globalen Charakters unserer Geschäftstätigkeiten können sich einige der in Abschnitt 4 der Datenschutzerklärung genannten Empfänger in Ländern außerhalb des EWR, der Schweiz oder des Vereinigten Königreichs befinden, die kein angemessenes Datenschutzniveau im Sinne der Datenschutzgesetze des EWR, der Schweiz und des Vereinigten Königreichs bieten. Bestimmte Drittländer wie Kanada, die Republik Korea und Japan wurden von der Europäischen Kommission und dem britischen Secretary of State offiziell als Länder anerkannt, die ein angemessenes Schutzniveau bieten. Internationale Übermittlungen personenbezogener Daten (i) zwischen Gesellschaften der Avaya Gruppe unterliegen den Avaya Binding Corporate Rules (Controller Policy) und (ii) an Dritte in Drittländern, die kein angemessenes Datenschutzniveau bieten, unterliegen Datenübermittlungsmechanismen im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen, wie den Standardvertragsklauseln der Europäischen Union und/oder des Vereinigten Königreichs (für die Schweiz in Verbindung mit den erforderlichen Anpassungen) oder anderen gültigen Datenübermittlungsmechanismen, die von den Behörden des Europäischen Wirtschaftsraums, der Schweiz oder des Vereinigten Königreichs herausgegeben werden. Die gruppen-externen Empfänger von personenbezogenen Daten im Geltungsbereich des Datenschutzgesetzes der Schweiz befinden sich in Argentinien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Belarus, Indien und Kolumbien.

Letzte Aktualisierung: 19. Dezember 2023