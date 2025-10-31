Transformieren Sie die Kundenerfahrung in Ihrem Unternehmen
Bieten Sie erstklassige Kundeninteraktionen mit Avayas innovativer, KI-gestützter Plattform, die Automatisierung und Journey-Orchestrierung nahtlos integriert – unter Beibehaltung Ihrer bewährten Systeme. Steigern Sie Zufriedenheit und Loyalität, während Sie das Vertrauen bewahren, das Ihre Kunden bereits in Sie setzen.
Unterstützen Sie Kunden mit erweitertem Self-Service
Bieten Sie intuitive, KI-gestützte Self-Service-Optionen an, die die Problemlösung beschleunigen, das Anrufvolumen reduzieren und die Betriebskosten senken.
Verbessern Sie Live-Interaktionen mit KI-gestütztem Service
Ermöglichen Sie es Agenten mit Echtzeit-Anleitung und Stimmungsanalyse, einen schnelleren, personalisierteren Service während Live-Interaktionen zu bieten.
Schaffen Sie nahtlose Omnichannel-Erlebnisse.
Verbinden Sie digitale und physische Touchpoints, um eine einheitliche Customer Journey sicherzustellen und die Kundenhistorie zu bündeln. So können Sie beim ersten Kontakt eine effizientere Lösung bieten.
Operative Spitzenleistung: Wie Avaya Experience Platform die Effizienz von Contact Centern steigert
Durch die Nutzung ihrer fortschrittlichen Funktionen und Fähigkeiten können Contact Center ihre Abläufe optimieren, die Produktivität der Mitarbeiter steigern und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bieten.
Erweiterter Self-Service: Stärkung der Kundenunabhängigkeit
Geben Sie Ihren Kunden mit KI-gesteuerten Self-Service-Optionen die Kontrolle über ihre Interaktionen, senken Sie die Kosten und ermöglichen Sie es Agenten, komplexe Anfragen zu bearbeiten.
KI-Self-Service
Implementieren Sie KI-Self-Service, um einfache Anfragen zu bearbeiten – reduzieren Sie Anrufvolumen, Wartezeiten und Betriebskosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Kundenzufriedenheit.
Sprachservice mit indivuellem Branding
Passen Sie die Text-to-Speech-Stimmen an die Markenidentität an, um die Kundenbindung und -zufriedenheit zu erhöhen.
Empathischer virtueller Agent
Stellen Sie empathische virtuelle Agenten bereit, um emotionale Bedürfnisse zu erfüllen und die Kundenerfahrung und Loyalität zu verbessern.
Intelligenter Live-Transfer
Implementieren Sie intelligente Live-Transfers, um den Kontext während der Übergabe zu erhalten und so die Effizienz und Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Biometrische Kundenauthentifizierung
Erhöhen Sie die Sicherheit und bekämpfen Sie Betrug mit biometrischer KI-Authentifizierung, die eine nahtlose und sichere Identitätsüberprüfung ermöglicht.
Effizienzsteigerung durch KI und AutomatisierungLesen Sie den Blog
Assistierter Service: Steigerung der Agentenleistung
Verbessern Sie Ihre Live-Interaktionen, indem Sie Agenten mit KI-gestützten Tools ausstatten, um die Personalisierung zu verbessern und einen schnelleren und effektiveren Service zu bieten.
Leitfaden für Agentenantworten
Stellen Sie in Echtzeit KI-gestützte Anleitungen für Agenten bereit, um konsistente und korrekte Informationen zu liefern und die Kundenerfahrung zu verbessern.
Personalisierte Empfehlungen
Nutzen Sie KI, um personalisierte Kundenangebote bereitzustellen, die Konversionsraten zu erhöhen und den Customer Lifetime Value zu steigern.
Mehrsprachiger Assistent
Implementieren Sie einen mehrsprachigen KI-Assistenten, um weitere Märkte zu erreichen, Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit mit Echtzeitübersetzungen zu verbessern.
Compliance-Assistent
Stellen Sie einen KI-gesteuerten Compliance-Assistenten bereit, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und Risiken und Betriebskosten zu reduzieren.
Automatisierung der Interaktionsnachbearbeitung
Automatisieren Sie Zusammenfassungen nach der Interaktion, um die Arbeit nach dem Anruf zu reduzieren, die durchschnittliche Bearbeitungszeit zu senken und die Produktivität zu steigern.
Echtzeit-Coaching
Nutzen Sie KI-gesteuerte Tools für Echtzeit-Coaching, um die Agentenleistung und die Lösung von Kundenproblemen zu verbessern.
CRM-Integration
Integrieren Sie Salesforce-, ServiceNow- und Microsoft Dynamics CRM-Systeme in die Arbeitsoberflächen der Agenten, um das Wechseln zwischen Anwendungen zu vermeiden, die Produktivität zu steigern und Arbeitsabläufe zu optimieren.
Avaya Infinity platformEntdecken Sie Avaya Infinity
Give Kids The World schafft durch Innovation magische Erlebnisse
Erfahren Sie, wie diese gemeinnützige Organisation mit Avaya zusammenarbeitet, um eine Koalition für Veränderungen aufzubauen, und wie sie das Kundenerlebnis der Gäste verbessert, wenn diese das Resortdorf in Zentralflorida besuchen. Erfahren Sie, wie das Avaya ACES-Team Dienstleistungen anbietet, um die magischen Erlebnisse zu schaffen, die kranke Kinder und ihre Familien verdienen, während sie gemeinsam Erinnerungen schaffen.
Nahtloser digitaler Zugang: Reibungslose Customer Journeys ermöglichen.
Bieten Sie Ihren Kunden ein einheitliches Erlebnis über alle Kanäle - Internet, Mobiltelefon, Telefon und persönlich - und sorgen Sie so für konsistente, personalisierte Interaktionen, die das Engagement und die Zufriedenheit steigern.
Erweiterung der digitalen Kanäle
IIntegrieren Sie mehrere digitale Kanäle, um die Kommunikation zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Kundenhistorie zu konsolidieren, um eine verbesserte Lösung beim ersten Kontakt zu erreichen.
Verbessern Sie die CX mit Video
Nutzen Sie Video-Support, um die Bearbeitungszeiten zu verkürzen, die Problemlösung zu verbessern und die Produktivität der Agenten zu steigern, während der Stress reduziert wird.
Digitale Zahlungsoptionen
Bieten Sie sichere, personalisierte digitale Zahlungsoptionen an, um die Abschlussraten von Transaktionen zu erhöhen und das Vertrauen der Kunden zu stärken.
Mit Avaya-Lösungen bringen Sie Ihr Business auf das nächste Level - Innovation Without Disruption
Lösungen für die Employee Experience entdecken
Steigern Sie die Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter durch KI-gestützte Workload-Prognosen und einheitliche Workflows, die Aufgaben vereinfachen und die Arbeitszufriedenheit verbessern. Die Employee Experience Lösungen von Avaya helfen Ihnen, Top-Talente für einen außergewöhnlichen Kundenservice zu gewinnen.
Beschleunigen Sie Ihr Wachstum mit Business Growth-Lösungen
Nutzen Sie die Business Growth-Lösungen von Avaya, um Ihren Umsatz zu steigern, indem Sie die Orchestrierung der Customer Journey, KI-gesteuerte Erkenntnisse und proaktive Betreuung nutzen, um den Customer Lifetime Value zu erhöhen und die betriebliche Leistung zu optimieren.