All-in-one-Cloud-Kommunikation

Ein Cloud-Telefonsystem und Kollaborationstool,
mit dem Sie Ihre Arbeitsweise vereinfachen können.

Avaya Cloud Office revolutioniert Ihre Unternehmenskommunikation.

Dank seiner Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und der Vielzahl anpassbarer Optionen ermöglicht Avaya Cloud Office es Unternehmen jeder Größe, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern, was wiederum zu besseren Kundenerfahrungen führt.

Vereinfachung dank virtueller Office-App
Zusammenarbeit mit Teams und Kunden
Verwenden Sie jedes Gerät, von jedem Standort aus
Fügen Sie Ihrem Toolset Unified Communications hinzu

Was ist Avaya Cloud Office?

Es ist eine vielseitige, einheitliche Kommunikationslösung, die die Leistungsfähigkeit der Cloud nutzt.

Finden Sie den richtigen Preis

Vergleichen Sie Preispakete und finden Sie die beste Lösung für Ihr Unternehmen.

Arbeiten Sie auf Ihre Weise zusammen

Sehen Sie sich alle Möglichkeiten an, wie Sie diese App für eine einfachere Zusammenarbeit verwenden können.

Erfahren Sie, was mit Cloud-Kommunikation möglich ist

Was die Kunden sagen

Einfaches und leistungsstarkes System!

„Wir brauchten eine skalierbare Lösung, komplett in der Cloud, die uns erlauben würde, überall zu arbeiten, aber vor allem ein System, das Statistik und Monitoring der Arbeit ermöglicht. Avaya Cloud Office!

Abgesehen von der normalen Einarbeitung und einigen kleinen Anpassungen ist alles perfekt. Ausgezeichnetes Support-Team.“ 

 

Luca Brandolini
Technischer Manager
Isagri Itali (Informationstechnologie & Dienstleistungen)

Die beste Messaging-Lösung, und noch dazu stabil!

„Ich kann Ihnen mit gutem Gewissen sagen, dass Avaya Cloud Office eine der besten Anwendungen in diesem Bereich ist. Es weist viele besondere Merkmale und Funktionen auf …“ 

 

Nisha Agrawal
Senior Programm Manager (Leitende Programm-Managerin)
Infosys (Informationstechnologie und Dienstleistungen, mehr als 10.000 Mitarbeiter

Das beste Produkt auf dem Markt

„Wenn es um die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit geht, hat dieses Produkt für mein Unternehmen den Ausschlag gegeben. Dank der Unterstützung durch die Technologie können wir in Echtzeit zusammenarbeiten. Bei der Videozusammenarbeit sind schnelle Kommunikation und Effizienz garantiert.“ 

 

Authentifizierter Prüfer​
Technischer Leiter

Lesen Sie die Bewertungen von Avaya Cloud Office auf der unabhängigen Bewertungsseite TrustRadius.

Großartige Kundenerlebnisse bieten

Avaya Cloud Office lässt sich nahtlos in unsere Contact Center-Lösung Avaya Experience Platform integrieren. Kombinieren Sie vereinfachte Zusammenarbeit mit erstklassigem Kundenservice, damit Sie allen eine mühelose Journey bieten können.

Warum integrieren?

Metrigy Studie zur Modernisierung des Contact Centers

Entdecken Sie unsere Contact Center-Lösung

Avaya Infinity

Ressourcen

Datenblatt

Avaya Cloud Office by RingCentral

Vereinfachen Sie Ihre Kommunikation, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können

Datenblatt

Avaya Cloud Office Hybrid

Avaya Cloud Office (ACO) Hybrid ermöglicht es Ihrem Unternehmen, Kommunikation und Zusammenarbeit zu modernisieren – ohne bestehende,...
Datenblatt

Integrationsmöglichkeiten mit Avaya Cloud Office Microsoft Teams

Vereinfachen Sie die Kommunikation und Administration mit der neu gestalteten, auf das Telefon ausgerichteten Embedded Dialer...

Datenblatt

Avaya Cloud Office für die Fertigungsindustrie

