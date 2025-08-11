All-in-one-Cloud-Kommunikation
Ein Cloud-Telefonsystem und Kollaborationstool,
mit dem Sie Ihre Arbeitsweise vereinfachen können.
Avaya Cloud Office revolutioniert Ihre Unternehmenskommunikation.
Dank seiner Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und der Vielzahl anpassbarer Optionen ermöglicht Avaya Cloud Office es Unternehmen jeder Größe, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern, was wiederum zu besseren Kundenerfahrungen führt.
Was ist Avaya Cloud Office?
Es ist eine vielseitige, einheitliche Kommunikationslösung, die die Leistungsfähigkeit der Cloud nutzt.
Arbeiten Sie auf Ihre Weise zusammen
Was die Kunden sagen
Einfaches und leistungsstarkes System!
„Wir brauchten eine skalierbare Lösung, komplett in der Cloud, die uns erlauben würde, überall zu arbeiten, aber vor allem ein System, das Statistik und Monitoring der Arbeit ermöglicht. Avaya Cloud Office!
Abgesehen von der normalen Einarbeitung und einigen kleinen Anpassungen ist alles perfekt. Ausgezeichnetes Support-Team.“
Luca Brandolini
Technischer Manager
Isagri Itali (Informationstechnologie & Dienstleistungen)
Die beste Messaging-Lösung, und noch dazu stabil!
„Ich kann Ihnen mit gutem Gewissen sagen, dass Avaya Cloud Office eine der besten Anwendungen in diesem Bereich ist. Es weist viele besondere Merkmale und Funktionen auf …“
Nisha Agrawal
Senior Programm Manager (Leitende Programm-Managerin)
Infosys (Informationstechnologie und Dienstleistungen, mehr als 10.000 Mitarbeiter
Das beste Produkt auf dem Markt
„Wenn es um die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit geht, hat dieses Produkt für mein Unternehmen den Ausschlag gegeben. Dank der Unterstützung durch die Technologie können wir in Echtzeit zusammenarbeiten. Bei der Videozusammenarbeit sind schnelle Kommunikation und Effizienz garantiert.“
Authentifizierter Prüfer
Technischer Leiter
Großartige Kundenerlebnisse bieten
Avaya Cloud Office lässt sich nahtlos in unsere Contact Center-Lösung Avaya Experience Platform integrieren. Kombinieren Sie vereinfachte Zusammenarbeit mit erstklassigem Kundenservice, damit Sie allen eine mühelose Journey bieten können.
Ressourcen
Datenblatt
Avaya Cloud Office by RingCentral
Vereinfachen Sie Ihre Kommunikation, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können
Datenblatt
Avaya Cloud Office Hybrid
Datenblatt
Integrationsmöglichkeiten mit Avaya Cloud Office Microsoft Teams
Vereinfachen Sie die Kommunikation und Administration mit der neu gestalteten, auf das Telefon ausgerichteten Embedded Dialer...
