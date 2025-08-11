„Wir brauchten eine skalierbare Lösung, komplett in der Cloud, die uns erlauben würde, überall zu arbeiten, aber vor allem ein System, das Statistik und Monitoring der Arbeit ermöglicht. Avaya Cloud Office!

Abgesehen von der normalen Einarbeitung und einigen kleinen Anpassungen ist alles perfekt. Ausgezeichnetes Support-Team.“

Luca Brandolini

Technischer Manager

Isagri Itali (Informationstechnologie & Dienstleistungen)