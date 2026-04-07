Expandieren Sie mit innovativen Funktionen, die Ergebnisse liefern
Ihr Flaggschiff, die Avaya Aura-Plattform, bietet zuverlässige, sichere und skalierbare Unified Communications- und Kundenservice-Lösungen für Ihr gesamtes Unternehmen. Erweitern Sie jetzt Ihre Möglichkeiten, indem Sie Avaya-Innovationen hinzufügen, um die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter und Kunden zu verbessern. Und das alles ohne Unterbrechung des Tagesgeschäfts.
Mit einem Upgrade erhalten Sie Zugriff auf eine ganze Reihe von Funktionen der Avaya Aura Platform
Erweiterung mit cloudfähigen Möglichkeiten
- Bieten Sie mehr Systemflexibilität, z. B. macht die SIP-Migration eine lokale Plattform effizienter und bereitet Sie auf eine zukünftige Migration in die Cloud vor.
- Ergänzen Sie cloudbasierte Anwendungen, die parallel zu Ihrer lokalen Lösung funktionieren.
- Verbessern Sie Ihre Compliance mit wichtigen Standards wie HIPPA und PCI.
Integrieren Sie APIs von Avaya und Drittanbietern
- Vereinfachen Sie das Hinzufügen von APIs mit neuen Benutzer- und Sicherheitsfunktionen. Fügen Sie REST-APIs hinzu, um Verbindungsservices zu erweitern und die Personalisierung zu vereinfachen.
- Nutzen Sie die Avaya API-Börse, um Cloud-Dienste von Drittanbietern wie Microsoft Teams, Salesforce und Service Now auf einfache Weise zu verbinden.
- Fügen Sie für Benutzer von Microsoft Teams Avaya Calling (im Microsoft Teams Store verfügbar) hinzu, um die Kontaktdaten Ihrer Avaya Aura Platform zu integrieren und um wahlweise Funktionen für Anruf per Mausklick oder direktes Routing zu nutzen.
- Richten Sie alle Benutzer über Ihre Avaya Aura Platform ein und verwalten Sie sie. Dies umfasst Push-Benachrichtigungen und Verbindungen mit mehreren Geräten.
Avaya Nexus™
Avaya Nexus™ ist eine hochmoderne Kommunikationslösung für Umgebungen, in denen absolute Zuverlässigkeit entscheidend ist.
Mit den Optionen der Avaya Hybrid Cloud können Sie die Modernisierung sofort in Angriff nehmen
Erstellen und skalieren Sie die Kundenerfahrung, die Ihr Unternehmen benötigt
Behalten Sie Ihre zentralen Avaya Contact Center-Services vor Ort bei — Technologie, Workflows, Call Flows, miteinander verknüpfte Anwendungen, das Wissen von Agenten und Supervisors — aber ergänzen Sie diese mit cloudbasierten Innovationen. Fügen Sie die Funktionen der Avaya Experience Platform hinzu, um Kunden die Möglichkeit zu geben, sich so zu verbinden, wie sie es wünschen, und Ihren Mitarbeitern alle Werkzeuge an die Hand zu geben, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Verwenden Sie Ihre aktuelle Lösung weiter – aber in der Cloud
Mit Avaya Aura Private Cloud können Sie Ihre Avaya Aura Platform in eine gesicherte und dedizierte Instanz auf Microsoft Azure überführen. Sie verwenden weiterhin die Lösung, die Sie kennen, aber jetzt in einer gesicherten, flexiblen Cloud nur für Sie. Erweitern Sie Contact Center und einheitliche Gespräche nach Bedarf, um Ihre Funktionen zu erweitern.
Lassen Sie Ihre Kommunikationslösungen von Avaya verwalten
Geben Sie Ihrem Team den Freiraum, sich auf das zu fokussieren, was als Nächstes für Ihr Unternehmen ansteht, indem Sie Ihre Infrastruktur von Avaya Managed Services verwalten lassen, damit sie immer auf dem neuesten Stand sind und ohne Unterbrechung funktionieren.
- Arbeiten Sie mit einer einzelnen Anlaufstelle für den Support.
- Reduzieren Sie das Risiko von Ausfällen durch proaktive Problemvermeidung, schnelle Auflösung und kontinuierliche Optimierung.
- Reduzieren Sie die IT-Workloads und beschleunigen Sie die Bereitstellung.
Der Modernisierungspfad für Avaya Aura-Kunden
Avaya-CEO Patrick Dennis erklärt, warum Aura auch in Zukunft relevant bleibt – nicht als veraltete Lösung, sondern als Teil der Evolution hin zu einer modernen, Cloud-nativen Architektur.
Weitere Informationen
Fact Sheet
Stärkung der Organisationen durch Self-Service-Administration
Mit dem Avaya Admin Portal können Sie Ihre Kommunikationsdienste jederzeit und überall steuern und anpassen.
White Paper
Warum standortbasierte Kommunikationssysteme sinnvoll sind
Commfusion untersucht, wie Avaya-Kunden die Bereitstellung vor Ort, in der Cloud oder einer Kombination davon wählen können.