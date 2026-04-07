Behalten Sie Ihre zentralen Avaya Contact Center-Services vor Ort bei — Technologie, Workflows, Call Flows, miteinander verknüpfte Anwendungen, das Wissen von Agenten und Supervisors — aber ergänzen Sie diese mit cloudbasierten Innovationen. Fügen Sie die Funktionen der Avaya Experience Platform hinzu, um Kunden die Möglichkeit zu geben, sich so zu verbinden, wie sie es wünschen, und Ihren Mitarbeitern alle Werkzeuge an die Hand zu geben, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.