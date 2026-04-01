Setzen Sie einen virtuellen Agenten von Avaya in Ihrem Unternehmen ein, um Self-Service-Apps zu erstellen und zu verbessern und Ihren Kunden und Benutzern eine freundlichere, effizientere Serviceerfahrung zu bieten. Unsere virtuellen Agenten verfügen über Natural Language Tools und replizieren die Erfahrung mit einem echten Agenten, indem sie mit Anrufern sprechen, ihnen zuhören und sie verstehen. Sie bieten Selbsthilfelösungen für häufige Probleme und können im Bedarfsfall eine reibungslose Vermittlung an Ihre hilfreichen menschlichen Agenten vornehmen.