Avaya AI Virtual Agent
Kundenansprache und Unterstützung von Agenten
mit dialogbasierten KI-Lösungen
Virtuelle Agenten transformieren Kontakterfahrungen von Kunden
Setzen Sie einen virtuellen Agenten von Avaya in Ihrem Unternehmen ein, um Self-Service-Apps zu erstellen und zu verbessern und Ihren Kunden und Benutzern eine freundlichere, effizientere Serviceerfahrung zu bieten. Unsere virtuellen Agenten verfügen über Natural Language Tools und replizieren die Erfahrung mit einem echten Agenten, indem sie mit Anrufern sprechen, ihnen zuhören und sie verstehen. Sie bieten Selbsthilfelösungen für häufige Probleme und können im Bedarfsfall eine reibungslose Vermittlung an Ihre hilfreichen menschlichen Agenten vornehmen.
So begeistern Sie Ihre Kunden für Self-Service
Erneuern und erweitern Sie Ihre automatisierten Serviceerlebnisse mit den virtuellen Agenten von Avaya AI.
- Bieten Sie erstklassigen Support: Standardisieren Sie exzellenten Service bei jeder Interaktion. KI gewährleistet die fehlerfreie Umsetzung Ihrer Best-Practice-Workflows, Geschäftsregeln und strengen Compliance-Standards – unabhängig vom Anrufaufkommen.
- Interagieren Sie natürlich: Schluss mit dem lästigen „Drücken Sie 1 für den Vertrieb“. Dank fortschrittlicher Natural Language Understanding (NLU) verstehen unsere virtuellen Agenten Kontext, Umgangssprache und komplexe Formulierungen. So können Kunden ihre Anliegen einfach und in ihren eigenen Worten schildern.
- Persönliche Kundenbetreuung: Nahtlose Anbindung an Ihre bestehenden Systeme. Die KI ruft sofort Kundenhistorie, CRM-Daten und Echtzeit-Kontostatus ab und bietet so hochgradig personalisierte Erlebnisse, ohne dass Anrufer ihre Informationen wiederholen müssen.
- Effizient und zuverlässig: Basierend auf der unternehmenskritischen Infrastruktur von Avaya. Blitzschnelle Reaktionszeiten und unterbrechungsfreier Self-Service mit Latenzzeiten im Subsekundenbereich – selbst bei extremen Anrufspitzen.
- Geben Sie präzise Informationen: Gewährleisten Sie absolute Genauigkeit und vermeiden Sie Fehlinterpretationen durch KI. Virtuelle Agenten greifen dynamisch auf Ihre freigegebenen und verwalteten Wissensdatenbanken zu, um präzise und aktuelle Antworten zu liefern, denen Ihre Kunden vertrauen können.
So gestalten Sie Weiterleitungen reibungslos und produktiv
Mit Avaya AI Agent Assist werden Anrufer bei der Weiterleitung an einen Mitarbeiter automatisch mit Kontext und Verlauf des Gesprächs verbunden.
- Vollständiger Kontext bleibt erhalten: Kunden müssen sich nicht mehr wiederholen. Sobald ein Gespräch vom Self-Service an einen Mitarbeiter weitergeleitet wird, werden der gesamte Interaktionsverlauf, die authentifizierten Daten und die Absicht des Anrufers sofort übertragen. So ist der Mitarbeiter bestens informiert, noch bevor er den Anruf entgegennimmt.
- Die optimale nächste Aktion: Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter dynamisch während des gesamten Gesprächs. Die KI-Engine analysiert kontinuierlich das Live-Gespräch und schlägt proaktiv die effektivsten Schritte zur Fehlerbehebung, personalisierte Angebote oder Compliance-Skripte vor, basierend auf dem sich entwickelnden Gesprächskontext.
- Automatisierte Wissenssuche: Kunden müssen nicht mehr in der Warteschleife warten, während Mitarbeiter nach Antworten suchen. Die KI identifiziert automatisch Schlüsselwörter und ruft relevante Artikel, Richtliniendokumente und Ressourcen der Unternehmenswissensdatenbank direkt auf dem Bildschirm des Mitarbeiters ab.
- Transkribieren und analysieren Sie in Echtzeit: Versorgen Sie Ihre Mitarbeiter mit hochpräzisen Live-Transkriptionen von Anrufen und Stimmungsanalysen. Die KI fungiert als digitaler Co-Pilot und überwacht die emotionale Tonlage und die Kernpunkte des Gesprächs. So können sich Ihre Mitarbeiter voll und ganz auf Empathie und Problemlösung konzentrieren, anstatt umfangreiche Notizen zu machen.
- Optimieren Sie die Gesprächsnachbereitung: Verkürzen Sie die durchschnittliche Bearbeitungszeit und eliminieren Sie lästige administrative Nachbearbeitungsarbeiten. Nach Gesprächsende generiert die KI automatisch präzise, strukturierte Gesprächszusammenfassungen und Statuscodes. Ihre Mitarbeiter können sich so schneller und ohne Dateneingabeermüdung dem nächsten Kunden widmen.
Warum KI die CX-Infrastruktur von Unternehmen revolutioniert
KI verändert die CX-Architektur von Unternehmen grundlegend. Erfahren Sie, warum hybride Infrastruktur, latenzarme Sprachkommunikation, verwaltete Daten und kontrollierte KI-Workloads heute den Erfolg bestimmen.
KI ist keine einmalige Verbesserung – sie ist ein sich stetig steigernder Vorteil.
Im modernen Kundenerlebnis liegt die wahre Stärke der Künstlichen Intelligenz nicht in einer einzelnen Funktion. Wie Avaya-CEO Patrick Dennis erklärt, entsteht der wahre Mehrwert erst, wenn intelligentes Routing, Echtzeit-Agentenunterstützung und prädiktive Analysen aufeinander aufbauen und so Ihre Abläufe und Ihren ROI langfristig grundlegend verändern.
KI-Funktionen der Enterprise-Klasse für geschäftskritische Kundenerlebnisse
Kontinuierliche Skalierbarkeit (24/7)
Bieten Sie rund um die Uhr Lösungen ohne Wartezeiten. Bewältigen Sie unerwartete Anrufspitzen und saisonale Schwankungen sofort, ohne zusätzliches Personal einstellen oder die Servicequalität beeinträchtigen zu müssen.
Einheitliche Omnichannel-Orchestrierung
Einmalige Bereitstellung für Telefon, SMS, Web-Chat und Social Messaging. Kunden können nahtlos zwischen den Kanälen wechseln, ohne sich wiederholen zu müssen, da die KI den gesamten Interaktionskontext speichert.
Globale Reichweite (über 100 Sprachen)
Überwinden Sie geografische und sprachliche Barrieren. Bieten Sie sofortigen, hochpräzisen Support in über 100 Sprachen mit lokalisierter natürlicher Sprachverarbeitung (NLP), die regionale Dialekte und Formulierungen versteht.
Fortschrittliche Konversations-KI & Intent-Routing
Verabschieden Sie sich von starren, frustrierenden Entscheidungsbäumen. Unsere generative KI-Engine versteht komplexe Absichten, Nuancen und Kontexte, sodass Kunden natürlich sprechen und schnelle, automatisierte Lösungen erhalten.
Echtzeit-Stimmungsanalyse
Die KI analysiert nicht nur gesprochene Worte, sondern erfasst die Stimmung. Indem sie proaktiv Frustration oder Dringlichkeit bei Kunden erkennt, passt der virtuelle Agent seine Antworten dynamisch an oder leitet die Interaktion umgehend an den richtigen menschlichen Spezialisten weiter.
Zero-Trust-Sicherheit & Datenhoheit
Entwickelt für die am stärksten regulierten Branchen weltweit. Sichern Sie jede Interaktion mit fortschrittlicher biometrischer Authentifizierung, strengen Datenspeicherungskontrollen und der Einhaltung globaler Datenschutzstandards (HIPAA, DSGVO, PCI). Ihre vertraulichen Kundendaten bleiben Ihr Eigentum – sie werden niemals ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung zum Training öffentlicher LLMs verwendet.
Kundenerfahrung neu denken im Zeitalter nach der KI
Die Kundenerwartungen haben sich verändert. Erfahren Sie, wie die Kundenerfahrung nach dem Einsetzen der KI Orchestrierung, Kontinuität, Vertrauen und die Zusammenarbeit von Mensch und KI erfordert – und wie Avaya Infinity dies ermöglicht.
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Warum das Telefon auch in einer KI-Welt die Kundenbindung prägt
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White Paper
Warum das Smartphone in einer KI-gesteuerten Welt der wichtigste Kommunikationsweg bleibt
Erkunden Sie das „Sprachparadoxon“ und entdecken Sie, warum das Smartphone in einer KI-gesteuerten Welt weiterhin der wichtigste Kanal für Vertrauen, Problemlösung und Kundenbindung ist.