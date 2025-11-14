Bieten Sie eine vernetzte, mobile und interaktive Lernerfahrung
Pädagogen kommunizieren, um die Reichweite des Wissens zu erweitern und die Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers zu fördern. Durch die digitale Transformation mithilfe von cloudbasiertem Computing, mobiler Konnektivität und Video-Streaming-Zusammenarbeit können Einrichtungen jederzeit und überall lernen.
Lernförderung mit vernetzten, konformen, cloudbasierten Tools
- Einheitliche Kommunikation für vernetztes Lernen
- Nahtloser Support für Studenten und Mitarbeiter über die Kanäle hinweg
- Verbesserung der Campus-Sicherheit durch intelligente Notfallreaktion
Transformieren Sie das Lernen mit einer modernen Kommunikationsplattform
Verwalten Sie eine digitale Kommunikationsplattform, mit der Studenten, Dozenten und Mitarbeiter organisiert und verbunden bleiben - unabhängig von ihrem Standort. Avaya Cloud Office vereint alle Funktionen in einer App: Sie können Ihre Inhalte speichern, Kommunikationsdaten verwalten und bei Bedarf mit einer Person, einem ganzen Klassenzimmer oder dem gesamten Universitätsbetrieb zusammenarbeiten.
- Dank des all-in-one-Ansatzes können alle Beteiligten über eine einzige App kommunizieren, zusammenarbeiten und von überall aus lernen.
- Eine zugängliche Browserschnittstelle erhöht die digitale Gleichberechtigung und ermöglicht den Ressourcenzugriff von mobilen Geräten aus - auch für Geräte ohne leistungsstarken oder leistungsstarken Datenspeicher.
Stellen Sie einen robusten und integrierten Contact Center-Support für Studenten bereit
- Bieten Sie Mitarbeitern und Studenten eine unvergessliche Total Experience über alle Kanäle hinweg - Voice, E-Mail, Chat, Messaging und soziale Netzwerke.
- Schaffen Sie eine reibungslose Erfahrung, indem Sie alles über jeden Kanal mit integrierter, vorausschauender KI verbinden, die sich an die individuellen Bedürfnisse der Studenten anpasst.
- Ermöglichen Sie mühelosen cloudbasierten Kontakt mit der Avaya Infinity für Mitarbeiter und Studentenwird in einer neuen Registerkarte geöffnet über alle Kanäle - Voice, E-Mail, Chat, Messaging und soziale Netzwerke - für eine unkomplizierte Support-Erfahrung für Mitarbeiter und Studenten.
Verbessern Sie die Sicherheit und Reaktionsmöglichkeiten
Die Sicherheit von Studenten und Mitarbeitern war noch nie so wichtig wie heute. Bildungseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, mit den Notrufvorschriften Schritt zu halten. Remote-Studenten, verteilte Mitarbeiter und mehrere Standorte erschweren die Einhaltung der Richtlinien für Notrufe zusätzlich.
Informieren Sie den Sicherheitsdienst, die Studenten, das Personal und die Fakultät schnell und zuverlässig.
- Geben Sie der Polizeidienststelle, den Ersthelfern und dem wichtigen Gebäudepersonal die Werkzeuge an die Hand, um jede Notfallsituation effektiv zu entschärfen.
- Versenden Sie im Falle eines kritischen Ereignisses automatisch Benachrichtigungen per E-Mail, SMS oder Sprachnachricht.
- Senden Sie spezifische Benachrichtigungen an verschiedene Regionen auf dem Campus.
- Steuern Sie Campusgeräte wie Türschlösser, Kamera-Feeds, Blitzlichter, Lautsprechersteuerungen und Funkrufschnittstellen bei der Erstreaktion.
Die Total Experience für Studenten: Von der Bewerbung bis zum Studienabschluss
Neue Bewerber ansprechen und rekrutieren
- Erhöhen Sie die Zahl der Studienanfänger durch den Einsatz von KI-Technologie, um einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
- Stellen Sie über soziale Netzwerke, Messaging und Chats proaktiv Verbindungen zu Bewerbern her, die über die traditionellen geografischen Grenzen und Kommunikationskanäle hinausgehen.
- Personalisieren Sie Campus-Touren, die Studenten zu Ressourcen und Einrichtungen führen, die ihren Interessen entsprechen.
- Ermutigen Sie Studierende, über einen virtuellen Assistenten Fragen über die Universität zu stellen.
Fördern Sie eine erfolgreiche, planmäßige Einschreibung
- Führen Sie Studenten durch den Anmeldeprozess, damit sie auf dem richtigen Weg bleiben, indem Sie sie auf Benachrichtigungen und Fristen hinweisen.
- Personalisieren Sie unterstützende Verbindungen während des Prozesses mit Textnachrichten, Online-Chats und Videokonferenzen.
Optimieren Sie die Onboarding-Erfahrungen der Studenten, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen
- Automatisieren Sie Aufgaben und Prozessverbesserungen, damit sich die Studenten problemlos in den Geschäftsabläufen der Universität zurechtfinden. Sorgen Sie für eine enge Integration aller Formen digitaler und persönlicher Unterstützung: Akademiker, Berater, Betreuer und Finanzhilfe.
- Nutzen Sie Chatbots und natürliche Sprache, um eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Beantwortung von Fragen zu schaffen, unabhängig von der Abteilung.
Unterstützung des Studentenerfolgs
- Automatisieren Sie die Planung personalisierter Tutoren, damit die Berater mehr Zeit für die persönliche Betreuung der Studenten haben.
- Verbinden Sie sich mit Studenten über eine campusweite Plattform, die Video-, Chat-, Sprach- und Zusammenarbeit-Tools umfasst. Dies ist von jedem Gerät aus möglich und lässt sich in Ihr Campus-Lernverwaltungssystem integrieren.
