Intensive Studienbetreuung aus der Cloud

Bieten Sie eine vernetzte, mobile und interaktive Lernerfahrung

Pädagogen kommunizieren, um die Reichweite des Wissens zu erweitern und die Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers zu fördern. Durch die digitale Transformation mithilfe von cloudbasiertem Computing, mobiler Konnektivität und Video-Streaming-Zusammenarbeit können Einrichtungen jederzeit und überall lernen.

Lernförderung mit vernetzten, konformen, cloudbasierten Tools

Transformieren Sie das Lernen mit einer modernen Kommunikationsplattform

Verwalten Sie eine digitale Kommunikationsplattform, mit der Studenten, Dozenten und Mitarbeiter organisiert und verbunden bleiben - unabhängig von ihrem Standort. Avaya Cloud Office vereint alle Funktionen in einer App: Sie können Ihre Inhalte speichern, Kommunikationsdaten verwalten und bei Bedarf mit einer Person, einem ganzen Klassenzimmer oder dem gesamten Universitätsbetrieb zusammenarbeiten.

  • Dank des all-in-one-Ansatzes können alle Beteiligten über eine einzige App kommunizieren, zusammenarbeiten und von überall aus lernen.
  • Eine zugängliche Browserschnittstelle erhöht die digitale Gleichberechtigung und ermöglicht den Ressourcenzugriff von mobilen Geräten aus - auch für Geräte ohne leistungsstarken oder leistungsstarken Datenspeicher.
Educator talking to students through a laptop

Die Total Experience für Studenten: Von der Bewerbung bis zum Studienabschluss

Neue Bewerber ansprechen und rekrutieren

  • Erhöhen Sie die Zahl der Studienanfänger durch den Einsatz von KI-Technologie, um einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen.
  • Stellen Sie über soziale Netzwerke, Messaging und Chats proaktiv Verbindungen zu Bewerbern her, die über die traditionellen geografischen Grenzen und Kommunikationskanäle hinausgehen.
  • Personalisieren Sie Campus-Touren, die Studenten zu Ressourcen und Einrichtungen führen, die ihren Interessen entsprechen.
  • Ermutigen Sie Studierende, über einen virtuellen Assistenten Fragen über die Universität zu stellen.

Fördern Sie eine erfolgreiche, planmäßige Einschreibung

  • Führen Sie Studenten durch den Anmeldeprozess, damit sie auf dem richtigen Weg bleiben, indem Sie sie auf Benachrichtigungen und Fristen hinweisen.
  • Personalisieren Sie unterstützende Verbindungen während des Prozesses mit Textnachrichten, Online-Chats und Videokonferenzen.

Optimieren Sie die Onboarding-Erfahrungen der Studenten, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen

  • Automatisieren Sie Aufgaben und Prozessverbesserungen, damit sich die Studenten problemlos in den Geschäftsabläufen der Universität zurechtfinden. Sorgen Sie für eine enge Integration aller Formen digitaler und persönlicher Unterstützung: Akademiker, Berater, Betreuer und Finanzhilfe.
  • Nutzen Sie Chatbots und natürliche Sprache, um eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Beantwortung von Fragen zu schaffen, unabhängig von der Abteilung.

Unterstützung des Studentenerfolgs

  • Automatisieren Sie die Planung personalisierter Tutoren, damit die Berater mehr Zeit für die persönliche Betreuung der Studenten haben.
  • Verbinden Sie sich mit Studenten über eine campusweite Plattform, die Video-, Chat-, Sprach- und Zusammenarbeit-Tools umfasst. Dies ist von jedem Gerät aus möglich und lässt sich in Ihr Campus-Lernverwaltungssystem integrieren.
Erstklassige Kommunikation

Avaya Infinity platform

Die Avaya Experience Platform macht es einfach, alles miteinander zu verbinden, um mühelose Erfahrungen für alle an jedem Berührungspunkt zu schaffen. Hier handelt es sich um Sprachaufnahme, Video, Chat, Messaging und vieles mehr.

Avaya Infinity platform erkunden

Avaya Cloud Office

Von Pädagogen bis hin zu Administratoren: Ihr gesamtes Team kann mit Avaya Cloud Office, einer All-in-one-App, die alle überall von jedem Gerät aus auf dem neuesten Stand hält, in Verbindung bleiben.

Erkunden Sie Avaya Cloud Office
