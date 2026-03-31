Unified Communications

Keine Silos. Stärkere Verbindungen.

Statten Sie Ihre Teams mit sicheren, nahtlos integrierten Kommunikations- und Kollaborationslösungen aus – ganz gleich, wo oder wie Sie arbeiten.

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Warum Avaya?

Unified Communications für moderne Unternehmen

Besser arbeiten, besser verbinden 
Beseitigen Sie Informationssilos und fördern Sie echte Zusammenarbeit – über alle Kanäle hinweg, in Echtzeit. 

Produktivität mit KI-Power 
Nutzen Sie die volle Stärke von Künstlicher Intelligenz für mehr Effizienz, intelligentere Prozesse und zufriedenere Mitarbeitende. 

Ihr digitaler Arbeitsplatz der Zukunft 
Setzen Sie auf flexible Lösungen, die Updates vereinfachen, mobiles Arbeiten unterstützen und Mitarbeitende sowie Kund:innen besser vernetzen. 

"Dank des einheitlichen Rufnummernplans von Avaya sind unsere Mitarbeitenden jederzeit unter ihrer persönlichen Durchwahl erreichbar – egal ob im Büro, im Homeoffice oder beim Kunden." 
 

Jörg Florian-Koppenhöhl,
Project Manager GELSENWASSER AG

„Unified Communications: Nicht alle Arbeitsplätze sind gleich“ mit Patrick Dennis, CEO von Avaya.

Erfahren Sie, wie sich die UC Kommunikation weiterentwickelt und damit einen entscheidenden Beitrag zum Wohlergehen unserer Gemeinschaften leistet.

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Patrick Dennis

Technologie der nächsten Generation

Bleiben Sie mit Cloud- und KI-Technologie immer am Puls der Zeit – für zukunftssichere Kommunikation.

Vernetzte Workflows

Vereinheitlichen Sie Sprache, Video, Messaging und Meetings auf einer Plattform. Reduzieren Sie Toolwechsel und steigern Sie die Produktivität.

Individuelle Benutzererlebnisse

Ermöglichen Sie flexible Arbeitsweisen mit personalisierten Funktionen wie Anrufweiterleitung, Transkription und mehr.

UC Produkte

Vernetzt bleiben. Klüger arbeiten – mit Avaya.

Avaya verbindet Teams mit sicheren, skalierbaren Kommunikationstools – im Büro oder remote. Unsere Cloud- und On-Prem-Lösungen ermöglichen reibungslose Zusammenarbeit und bessere Kundenerlebnisse.

All-in-One Cloud-Kollaboration freischalte

Avaya Cloud Office by RingCentral bietet eine intuitive Plattform für Messaging, Anrufe und Meetings – überall und jederzeit. 
So können Ihre Teams schnell und einfach zusammenarbeiten und Kunden begeistern.

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RESSOURCEN

Kommunikation und Zusammenarbeit auf dem nächsten Level

White Paper

Warum standortbasierte Kommunikationssysteme sinnvoll sind

Dank der hybriden Cloud von Avaya können Unternehmen ihre Investitionen schützen und gleichzeitig mit den sich entwickelnden Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kunden Schritt halten. 

Das Whitepaper lesen

Infographic

Vom digitalen Muss zum strategischen Wegbereiter für eine erfolgreiche Zusammenarbeit

UC&C-Plattformen haben sich von virtuellen Meeting-Plätzen zu KI-gesteuerten interaktiven Plattformen entwickelt. 

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