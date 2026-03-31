Keine Silos. Stärkere Verbindungen.
Statten Sie Ihre Teams mit sicheren, nahtlos integrierten Kommunikations- und Kollaborationslösungen aus – ganz gleich, wo oder wie Sie arbeiten.
Unified Communications für moderne Unternehmen
Besser arbeiten, besser verbinden
Beseitigen Sie Informationssilos und fördern Sie echte Zusammenarbeit – über alle Kanäle hinweg, in Echtzeit.
Produktivität mit KI-Power
Nutzen Sie die volle Stärke von Künstlicher Intelligenz für mehr Effizienz, intelligentere Prozesse und zufriedenere Mitarbeitende.
Ihr digitaler Arbeitsplatz der Zukunft
Setzen Sie auf flexible Lösungen, die Updates vereinfachen, mobiles Arbeiten unterstützen und Mitarbeitende sowie Kund:innen besser vernetzen.
"Dank des einheitlichen Rufnummernplans von Avaya sind unsere Mitarbeitenden jederzeit unter ihrer persönlichen Durchwahl erreichbar – egal ob im Büro, im Homeoffice oder beim Kunden."
Jörg Florian-Koppenhöhl,
Project Manager GELSENWASSER AG
„Unified Communications: Nicht alle Arbeitsplätze sind gleich“ mit Patrick Dennis, CEO von Avaya.
Erfahren Sie, wie sich die UC Kommunikation weiterentwickelt und damit einen entscheidenden Beitrag zum Wohlergehen unserer Gemeinschaften leistet.
Bleiben Sie mit Cloud- und KI-Technologie immer am Puls der Zeit – für zukunftssichere Kommunikation.
Vereinheitlichen Sie Sprache, Video, Messaging und Meetings auf einer Plattform. Reduzieren Sie Toolwechsel und steigern Sie die Produktivität.
Ermöglichen Sie flexible Arbeitsweisen mit personalisierten Funktionen wie Anrufweiterleitung, Transkription und mehr.
Vernetzt bleiben. Klüger arbeiten – mit Avaya.
Avaya verbindet Teams mit sicheren, skalierbaren Kommunikationstools – im Büro oder remote. Unsere Cloud- und On-Prem-Lösungen ermöglichen reibungslose Zusammenarbeit und bessere Kundenerlebnisse.
- Avaya Cloud Office
- Avaya Aura Private Cloud
- Avaya Aura
- Avaya IP Office
All-in-One Cloud-Kollaboration freischalte
Avaya Cloud Office by RingCentral bietet eine intuitive Plattform für Messaging, Anrufe und Meetings – überall und jederzeit.
So können Ihre Teams schnell und einfach zusammenarbeiten und Kunden begeistern.
Bessere Arbeitsumgebungen schaffen
Avaya Aura Private Cloud ist eine Collaboration Environment für moderne Unternehmen. Starten Sie in Ihrer dedizierten Microsoft Azure-Umgebung sicherere und umfassende Unified Communications, die Ihre Teams vernetzt.
Mitarbeiter ganzheitlich einbinden
Die On-Premise-Lösung vereint Sprache, Video und Messaging in einer Plattform – für stärkere Kunden- und Teamkommunikation.
Kommunikation optimieren. Leistung steigern.
Die sichere On-Prem-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen vernetzt Sprache, Video und Messaging für bessere Interaktionen und effiziente Arbeitsabläufe.
Organisationen auf der ganzen Welt wählen Avaya, um stärkere Verbindungen zu schaffen
GELSENWASSER zentralisiert Kommunikation für mehr Sicherheit und Vertrauen Das Versorgungsunternehmen Gelsenwasser AG migriert mit Avaya seine dezentralen Systeme in eine sichere Private-Cloud-Umgebung – für höhere Ausfallsicherheit, bessere Erreichbarkeit und eine ausgeglichene Work-Life-Balance.
Kommunikation und Zusammenarbeit auf dem nächsten Level
White Paper
Warum standortbasierte Kommunikationssysteme sinnvoll sind
Dank der hybriden Cloud von Avaya können Unternehmen ihre Investitionen schützen und gleichzeitig mit den sich entwickelnden Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kunden Schritt halten.