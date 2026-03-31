Unified Communications: Nicht alle Arbeitsplätze sind gleich

Unified Communications wird oft als einheitliche Kategorie betrachtet. Avaya-CEO Patrick Dennis argumentiert, dass dies nicht der Fall sein sollte. Die Kommunikation in Krankenhäusern, Behörden oder im Bereich der öffentlichen Sicherheit ist oft von entscheidender Bedeutung und daher wichtiger als die alltägliche Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Mit der Weiterentwicklung von Unified Communications bleibt eines konstant: Kritische Kommunikationsinfrastruktur ist für das Wohlergehen unserer Gesellschaft unerlässlich. Avaya hat sich zum Ziel gesetzt, den Kunden, die darauf angewiesen sind, eine umfassende, integrierte Lösung zu bieten.