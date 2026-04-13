Comunicaciones unificadas: no todos los entornos son iguales

Las comunicaciones unificadas a menudo se tratan como una única categoría. El CEO de Avaya, Patrick Dennis, plantea que no debería ser así. Las comunicaciones que tienen lugar en hospitales, agencias gubernamentales o relacionadas con la seguridad pública a menudo tienen el peso de ser de misión crítica, más que de colaboración diaria en el lugar de trabajo. A medida que evolucionan las comunicaciones unificadas, una cosa permanece constante: la infraestructura de comunicaciones críticas es importante para el bienestar de nuestras comunidades. Avaya está comprometida con ofrecer una solución completa e integrada a los clientes que dependen de ella.