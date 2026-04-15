Infraestructura de comunicaciones críticas
En ciertos entornos, las comunicaciones son una infraestructura operativa. La plataforma Avaya Nexus™ define la infraestructura de comunicaciones críticas como una base de voz segura y resiliente, creada para organizaciones donde el tiempo de inactividad tiene consecuencias reales.
Voz de misión crítica para entornos regulados
En los sectores de la atención médica, la seguridad pública, los servicios públicos, las finanzas, el gobierno y las operaciones industriales, la voz sustenta la seguridad de las personas y la continuidad del negocio. Estos entornos requieren confiabilidad determinista, gobernanza y capacidades de integración más allá de lo que las plataformas de colaboración de propósito general están diseñadas para ofrecer.
Avaya Nexus™ moderniza la voz empresarial sin forzar un reemplazo total, preservando el control operativo y las inversiones en infraestructura y, al mismo tiempo, introduciendo una arquitectura nativa de la nube, de cero tiempo de inactividad, diseñada para entornos regulados y de alto riesgo.
El panorama de las comunicaciones ha cambiado
La colaboración empresarial se ha orientado hacia plataformas nativas de la nube, las mejores de su clase. Para muchas organizaciones, ese modelo funciona. Pero los entornos que dependen de infraestructura de voz crítica operan bajo diferentes restricciones. Los sistemas de comunicaciones deben ofrecer disponibilidad continua, priorización y respuesta coordinada incluso durante condiciones degradadas o picos de demanda.
Al mismo tiempo, las expectativas para la infraestructura de comunicaciones críticas se están expandiendo. Los sistemas de voz se integran cada vez más con la automatización, los flujos de trabajo de cumplimiento y los procesos habilitados por IA, lo que hace que la resiliencia y la gobernanza sean fundamentales.
Para las organizaciones reguladas, el requisito sigue siendo el mismo. Las comunicaciones deben mantenerse seguras, disponibles y bajo control operativo en todas las condiciones.
Avaya Nexus™ está diseñada específicamente para cumplir con esos requisitos a nivel de infraestructura.
Michael Hanke Jefe de sección, Operaciones de Telecomunicaciones, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.
¿Qué es la Infraestructura de comunicaciones críticas?
A medida que la colaboración empresarial se diversifica, la infraestructura de voz crítica se vuelve más importante.
La infraestructura de comunicaciones críticas es la evolución moderna de la voz empresarial para entornos que no pueden permitirse fallos.
Está diseñada para respaldar:
- Cero tiempo de inactividad para entornos de misión crítica
- Alta disponibilidad bajo demanda máxima y condiciones degradadas
- Implementación controlada alineada con los requisitos de residencia y soberanía de datos
- Gobernanza certificada de seguridad, cumplimiento e identidad
- Integración en todos los sistemas operativos, incluida la notificación, el flujo de trabajo y la radio
- Escalabilidad moderna nativa de la nube sin interrumpir las inversiones de infraestructura existentes
En estos entornos, la voz no es una función, es infraestructura.
El estándar para la infraestructura de comunicaciones críticas
Avaya Nexus™ establece el estándar para la infraestructura de comunicaciones críticas mediante cuatro capacidades fundamentales: alta resiliencia, seguridad y cumplimiento reforzados, flexibilidad de implementación y preparación para la integración.
Para entornos donde las comunicaciones no pueden fallar
Avaya Nexus™ está diseñada específicamente para:
- Comando y control, y operaciones de emergencia
- Entornos clínicos y de atención médica
- Infraestructura de servicios públicos y energía
- Operaciones industriales y de fabricación
- Instalaciones seguras y clasificadas
- Servicios financieros y empresas reguladas
- Campus de gran envergadura y sistemas de transporte
Estos entornos requieren más que telefonía empaquetada. Requieren infraestructura resiliente.
Las comunicaciones críticas no se pueden superponer a las plataformas de uso general. Deben diseñarse con la confiabilidad, la gobernanza y el control como principios fundamentales.
Departamento de Energía de los EE. UU., Sistemas de comunicación resiliente, 2025
La arquitectura base de la infraestructura de comunicaciones críticas
En entornos regulados y de alto riesgo, la infraestructura de comunicaciones debe cumplir con tres dimensiones no negociables: confiabilidad, gobernanza y modernización controlada. Avaya Nexus™ está diseñada para cumplir con esos requisitos mediante una arquitectura moderna sin tiempo de inactividad.
Cuando las comunicaciones sustentan la seguridad de las personas, la respuesta ante emergencias o la continuidad operativa, la disponibilidad es infraestructura, no una característica.
Avaya Nexus™ está diseñada para operaciones sin tiempo de inactividad e incorpora:
- Modelos de implementación en múltiples zonas de disponibilidad
- Conmutación por error nodal y supervivencia de sucursales
- Gestión redundante de sesiones y aislamiento de servicios
- Servicio continuo durante el mantenimiento y las actualizaciones
Porque en entornos de misión crítica, la llamada no puede fallar.
A medida que la voz alimenta cada vez más los registros de cumplimiento, los análisis y los flujos de trabajo compatibles con IA, la integridad de la señal se convierte en un problema de gobernanza.
Avaya Nexus™ prioriza la captura de voz controlada y de alta calidad respaldada por:
- Señalización y medios cifrados (TLS/SRTP)
- Gestión centralizada de identidad y acceso (IAM, SSO, MFA basados en Keycloak)
- Controles de acceso basados en roles de administración del ciclo de vida de los certificados
- Registro y monitoreo listos para la auditoría
La voz ya no es solo comunicación, es evidencia operativa.
Las organizaciones reguladas no pueden costear una agitación arquitectónica.
Avaya Nexus™ presenta una arquitectura de microservicios en contenedores nativa de la nube.
La arquitectura de referencia incorpora:
- Orquestación de contenedores basada en Kubernetes
- Enrutamiento SIP de alto rendimiento de Kamailio
- Orquestación de funciones de servicios de sesión
- Nivel de datos resiliente y de alta disponibilidad de MariaDB
- Interoperabilidad impulsada por API en sistemas de colaboración, notificación, radio y flujo de trabajo
La flexibilidad de implementación admite entornos de hiperescaladores dedicados en la nube y en las instalaciones. Esto permite la modernización dentro de las restricciones regulatorias y de soberanía de datos.
Avaya Nexus™ está diseñada como una evolución de Avaya Aura, preservando elementos clave. Avaya Aura Communication Manager (CM), System Manager y Session Manager siguen siendo parte integral de la solución.
Lea el documento técnico Modernización de las comunicaciones de operación crítica con Avaya Nexus
Seguridad, cumplimiento y certificaciones
Avaya Nexus™ está diseñada para cumplir con rigurosos estándares regulatorios y de seguridad requeridos por entornos regulados y de misión crítica.
Cifrado
Señalización cifrada con TLS y medios protegidos con SRTP
Administración de la identidad y del acceso
Inicio de sesión único (SSO), autenticación multifactor (MFA), controles de acceso basados en roles
Administración de certificados
Gestión y gobernanza centralizadas del ciclo de vida de los certificados
Auditoría y monitoreo
Registro, monitoreo y controles operativos listos para auditoría
Seguridad de la implementación
Soporte para soberanía de datos y entornos de implementación controlados
Resiliencia operativa
Arquitectura sin tiempo de inactividad con redundancia y diseño de conmutación por error
Para entornos Avaya Aura que requieren infraestructura de voz crítica
Avaya Aura ha establecido desde hace mucho tiempo el estándar para una voz empresarial resiliente.
Avaya Nexus™ se sustenta en esa base para los entornos de Avaya Aura con mayores requisitos de infraestructura, incluida una arquitectura de cero tiempo de inactividad, certificaciones avanzadas de cumplimiento y extensibilidad nativa de la nube alineada con las estrategias modernas de infraestructura.
“Comunicaciones unificadas: no todos los casos de uso son iguales” con Patrick Dennis, director ejecutivo de Avaya
Conozca cómo las comunicaciones unificadas están evolucionando de maneras que son fundamentales para el bienestar de nuestras comunidades.
Preguntas frecuentes sobre Avaya Nexus™ y la infraestructura de comunicaciones críticas
¿Qué es la Infraestructura de comunicaciones críticas?
La infraestructura de comunicaciones críticas se refiere a una base de voz segura y resiliente diseñada para entornos en los que la disponibilidad de las comunicaciones, la gobernanza y el control operativo son obligatorios. A diferencia de las plataformas de comunicaciones unificadas de uso general, Avaya Nexus™ está diseñada para respaldar operaciones de seguridad crítica, la respuesta ante emergencias, las operaciones impulsadas por el cumplimiento y la continuidad del negocio.
¿Qué hace que las comunicaciones sean de “misión crítica”?
Las comunicaciones de misión crítica son sistemas que deben permanecer operativos durante emergencias, demanda máxima o interrupciones de infraestructura. Estos sistemas suelen respaldar operaciones de atención médica, despacho de seguridad pública, administración de servicios públicos, flujos de trabajo de cumplimiento financiero, instalaciones seguras y otros entornos de alto riesgo.
¿En qué se diferencia Avaya Nexus™ de las plataformas UC tradicionales?
Las plataformas de UC tradicionales generalmente se optimizan para la productividad y las funciones de colaboración agrupadas. Avaya Nexus™ está diseñada para entornos regulados y de alto riesgo que requieren confiabilidad de cero tiempo de inactividad, soberanía de implementación, alineación con los requisitos de cumplimiento, integración con ecosistemas de colaboración más amplios y sistemas operativos como notificación, flujo de trabajo y radio.
¿Avaya Nexus™ es una plataforma de colaboración?
No. Avaya Nexus™ es una infraestructura de voz moderna y abierta diseñada para integrarse con plataformas de colaboración como Microsoft Teams, Zoom y otras aplicaciones de terceros. Proporciona un núcleo de voz reforzado y controlado por la empresa, al tiempo que permite a las organizaciones seleccionar las mejores herramientas de colaboración de su clase.
¿Avaya Nexus™ admite operaciones sin tiempo de inactividad?
Sí. Avaya Nexus™ está diseñada para operaciones sin tiempo de inactividad mediante redundancia, diseño de conmutación por error y modelos de implementación en múltiples zonas de disponibilidad. La plataforma está diseñada para mantener un servicio continuo durante el mantenimiento, la interrupción o los picos de demanda.
¿Qué opciones de implementación admite Avaya Nexus™?
Avaya Nexus™ admite modelos de implementación flexibles, incluida la nube dedicada y en las instalaciones mediante entornos de hiperescaladores como Azure, GCP, AWS y configuraciones de OCI. Esta flexibilidad permite a las organizaciones cumplir con los requisitos normativos, de seguridad física y de residencia de datos, a la vez que mantiene la disponibilidad y resiliencia esperadas de la voz de misión crítica.
La visibilidad operativa también avanza junto con la arquitectura. El panel de estado de salud proporciona una mejor perspectiva del estado de la plataforma y del servicio, lo que respalda la supervisión proactiva y la confianza en la infraestructura.
¿Qué controles de seguridad están integrados en Avaya Nexus™?
Las capacidades de seguridad incluyen lo siguiente:
- Señalización y medios cifrados (TLS/SRTP)
- Administración centralizada de la identidad y del acceso con SSO y MFA
- Controles de acceso basados en el rol
- Administración centralizada del ciclo de vida de los certificados
- El registro y el monitoreo de auditoría están diseñados para facilitar las auditorías de cumplimiento
¿Avaya Nexus™ puede cumplir con los requisitos de implementación regionales o de soberanía de datos?
Sí. Avaya Nexus™ admite modelos que se alinean con los requisitos regionales de residencia y soberanía de datos. Las organizaciones pueden implementar en entornos controlados que cumplan con los mandatos regulatorios locales.
¿Cuán escalable es Avaya Nexus™?
Avaya Nexus™ está diseñada para escalar en entornos empresariales grandes y distribuidos. Su arquitectura de microservicios en contenedores admite altos requisitos de concurrencia, distribución geográfica y rendimiento de nivel empresarial.
¿Cómo ayuda Avaya Nexus™ a los clientes de Avaya Aura?
Avaya Nexus™ proporciona una ruta de modernización para los entornos Avaya Aura que desean los beneficios de una arquitectura en contenedores nativa de la nube, independiente de la infraestructura. Esto permite una mayor agilidad y está diseñado para cumplir con estrictos requisitos de soberanía de datos. La plataforma está diseñada como una evolución de Avaya Aura®, preservando elementos clave. Avaya Aura® Communication Manager (CM), System Manager y Session Manager siguen siendo parte integral de la solución, a la vez que se introduce una arquitectura nativa de la nube en contenedores.
¿Cuál es la conexión entre Avaya Infinity™ y Avaya Nexus™?
Avaya Infinity™ y Avaya Nexus™ juntos forman la columna vertebral de la estrategia de comunicaciones de próxima generación de Avaya: Avaya Infinity™ ofrece una plataforma de orquestación unificada y nativa de la nube que conecta canales digitales, de voz e IA, mientras que Avaya Nexus™ impulsa la capa de voz de misión crítica con una precisión, una resiliencia y un cumplimiento inigualables. Juntos, ofrecen una solución escalable y preparada para el futuro para empresas que exigen tanto innovación como confiabilidad.
¿Qué papel desempeña la IA en Avaya Nexus™?
Avaya Nexus™ habilita flujos de trabajo compatibles con IA al priorizar la claridad de la voz, la disponibilidad y la gobernanza para capacidades como transcripción, traducción y detección de palabras clave.
¿Por qué es importante la claridad de la voz en entornos regulados?
A medida que la voz alimenta cada vez más los flujos de trabajo de transcripción, análisis y automatización compatibles con IA, la integridad del audio afecta directamente la precisión, la auditabilidad y la confiabilidad operativa posteriores. La captura clara de la voz reduce el riesgo y mejora el rendimiento del flujo de trabajo.
Recursos para industrias reguladas
Blog
¿Qué hace que las comunicaciones sean de misión crítica?
Blog
El camino de Avaya Aura hacia la voz de misión crítica
Blog
Cómo los fondos federales pueden apoyar la modernización de la infraestructura de comunicaciones críticas
White Paper
El nuevo imperativo para las comunicaciones críticas
White Paper
Modernización de las comunicaciones de misión crítica con Avaya Nexus™
Cuando las comunicaciones sustentan la operación de seguridad crítica, el cumplimiento o la continuidad operativa, no pueden tratarse como capas opcionales.
Avaya Nexus™ está diseñada para organizaciones donde las comunicaciones simplemente deben funcionar.