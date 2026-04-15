La colaboración empresarial se ha orientado hacia plataformas nativas de la nube, las mejores de su clase. Para muchas organizaciones, ese modelo funciona. Pero los entornos que dependen de infraestructura de voz crítica operan bajo diferentes restricciones. Los sistemas de comunicaciones deben ofrecer disponibilidad continua, priorización y respuesta coordinada incluso durante condiciones degradadas o picos de demanda.

Al mismo tiempo, las expectativas para la infraestructura de comunicaciones críticas se están expandiendo. Los sistemas de voz se integran cada vez más con la automatización, los flujos de trabajo de cumplimiento y los procesos habilitados por IA, lo que hace que la resiliencia y la gobernanza sean fundamentales.

Para las organizaciones reguladas, el requisito sigue siendo el mismo. Las comunicaciones deben mantenerse seguras, disponibles y bajo control operativo en todas las condiciones.

Avaya Nexus™ está diseñada específicamente para cumplir con esos requisitos a nivel de infraestructura.