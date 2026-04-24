Gli strumenti di collaborazione in azienda sono migrati su piattaforme cloud native di ultima generazione. Per molte organizzazioni questo modello funziona. Negli ambienti che dipendono da un'infrastruttura di comunicazione voce critica, però, la situazione è diversa. Qui, infatti, i sistemi di comunicazione devono garantire disponibilità costante, prioritizzazione e risposte coordinate anche in condizioni critiche o in caso di picchi della domanda.

A questo si aggiunge un aumento delle aspettative legate a un'infrastruttura di comunicazione critica. I sistemi di comunicazione voce sono sempre più integrati e automatizzati, con workflow di conformità e processi basati sull'IA, facendo della resilienza e della governance due elementi cardine.

Per le organizzazioni regolamentate, le esigenze in termini di comunicazione rimangono le stesse: sicurezza, disponibilità e controllo operativo, in qualunque situazione.

È qui che entra in gioco Avaya Nexus™: l'infrastruttura creata per soddisfare proprio questo tipo di esigenze.