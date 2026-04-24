Infrastruttura di comunicazione critica
In determinati ambienti, i sistemi di comunicazione sono un'infrastruttura operativa. Pensata per le organizzazioni dove ogni minima interruzione può rivelarsi disastrosa, la piattaforma Avaya Nexus™ offre una base sicura e resiliente per l'infrastruttura di comunicazione critica.
Comunicazione vocale mission critical per ambienti regolamentati
In settori come la sanità, la sicurezza pubblica, i servizi pubblici, i servizi finanziari, la pubblica amministrazione e le attività industriali, la comunicazione vocale è alla base della sicurezza e della continuità operativa. Questi ambienti impongono requisiti come l'affidabilità deterministica, la governance e le funzioni di integrazione, che vanno ben oltre i servizi offerti dalle piattaforme di collaborazione di uso generale.
Avaya Nexus™ modernizza la comunicazione voce enterprise senza la necessità di sostituzione integrale, bensì preservando il controllo operativo e gli investimenti nell'infrastruttura esistente. Al contempo, integra un'architettura cloud native e senza fermi operativi, pensata per ambienti critici e regolamentati.
Le nuove frontiere dei sistemi di comunicazione
Gli strumenti di collaborazione in azienda sono migrati su piattaforme cloud native di ultima generazione. Per molte organizzazioni questo modello funziona. Negli ambienti che dipendono da un'infrastruttura di comunicazione voce critica, però, la situazione è diversa. Qui, infatti, i sistemi di comunicazione devono garantire disponibilità costante, prioritizzazione e risposte coordinate anche in condizioni critiche o in caso di picchi della domanda.
A questo si aggiunge un aumento delle aspettative legate a un'infrastruttura di comunicazione critica. I sistemi di comunicazione voce sono sempre più integrati e automatizzati, con workflow di conformità e processi basati sull'IA, facendo della resilienza e della governance due elementi cardine.
Per le organizzazioni regolamentate, le esigenze in termini di comunicazione rimangono le stesse: sicurezza, disponibilità e controllo operativo, in qualunque situazione.
È qui che entra in gioco Avaya Nexus™: l'infrastruttura creata per soddisfare proprio questo tipo di esigenze.
"La continuità dei servizi governativi dipende da un insieme di sistemi di comunicazione sicuri e resilienti, dalla gestione dei servizi territoriali al coordinamento della logistica in caso di emergenza. Siamo orgogliosi di collaborare con Avaya, leader consolidato del settore che, con le sue innovazioni, garantisce un'affidabilità costante delle nostre connessioni più mission critical sia a livello istituzionale che pubblico."
Michael Hanke Capo Sezione, Gestione operativa telecomunicazioni, U.S. Immigration and Customs Enforcement [Agenzia federale per l'Immigrazione e il Controllo doganale]
Cos'è l'infrastruttura di comunicazione critica?
A fronte di una collaborazione in azienda sempre più diversificata, l'infrastruttura di comunicazione vocale critica acquisisce sempre più importanza.
Questa infrastruttura rappresenta l'evoluzione moderna della comunicazione vocale enterprise per gli ambienti che non ammettono interruzioni.
Quali vantaggi offre?
- Massima continuità operativa per ambienti mission critical
- Elevata disponibilità in caso di picchi improvvisi della domanda e condizioni subottimali
- Distribuzione controllata in conformità ai requisiti in materia di residenza e sovranità dei dati
- Sicurezza certificata, conformità e governance delle identità
- Integrazione con i sistemi operativi, inclusi notifiche, workflow e comunicazione radio
- Scalabilità cloud native moderna, conservando gli investimenti nell'infrastruttura esistente
In questi ambienti, la voce non è una funziona... è un'infrastruttura.
Lo standard di riferimento per l'infrastruttura di comunicazione critica
Avaya Nexus™ si fonda su quattro elementi distintivi, con i quali definisce gli standard per l'infrastruttura di comunicazione critica: resilienza elevata, sicurezza e conformità rafforzate, distribuzione flessibile e integrazione immediata.
Per ambienti che non ammettono margini di errore nella comunicazione
Avaya Nexus™ è stato creato per:
- Gestione e controllo operativo in situazioni di emergenza
- Settore sanitario e clinico
- Servizi pubblici e infrastruttura energetica
- Settore industriale e manifatturiero
- Strutture sicure per l'archiviazione di informazioni classificate
- Imprese finanziarie regolamentate
- Grandi campus universitari e sistemi di trasporto
Qui le soluzioni di telefonia in bundle non bastano. C'è bisogno di un'infrastruttura resiliente.
La comunicazione critica non può basarsi su piattaforme a uso generale, ma su sistemi che mettono affidabilità, governance e controllo al primo posto.
"Avere sistemi di comunicazione altamente resilienti è fondamentale per garantire la continuità operativa dell'infrastruttura critica"
U.S. Department of Energy [Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti], Sistemi di comunicazione resilienti, 2025
L'architettura alla base dell'infrastruttura di comunicazione critica
Negli ambienti critici e regolamentati, è necessario che l'infrastruttura di comunicazione soddisfi tre criteri imprescindibili: affidabilità, governance e modernizzazione controllata. È qui che entra in gioco Avaya Nexus™, con la sua architettura moderna e senza fermi operativi.
Quando i sistemi di comunicazione sono alla base della sicurezza delle persone, della risposta alle emergenze o della continuità operativa, la disponibilità non è una mera funzione, ma qualcosa di fondamentale.
Creata per garantire la massima continuità operativa, la piattaforma Avaya Nexus™ include:
- Modelli di distribuzione ad alta disponibilità multi-zona
- Failover in caso di guasti dei nodi e continuità di servizio nelle filiali
- Gestione delle sessioni ridondanti e isolamento dei servizi
- Continuità operativa durante le fasi di manutenzione e aggiornamento
Perché negli ambienti mission critical ogni singola chiamata deve andare a buon fine.
A fronte di un uso sempre maggiore della voce come fonte di dati per i documenti di conformità, le analisi e i workflow basati sull'IA, l'integrità del segnale diventa una questione di governance.
Avaya Nexus™ garantisce l'acquisizione vocale controllata e di alta qualità, supportata da:
- Crittografia della segnalazione e del flusso audio/video (TLS/SRTP)
- Gestione centralizzata delle identità e degli accessi (IAM basato su Keycloak, SSO, MFA)
- Controllo degli accessi basato sui ruoli
- Gestione del ciclo di vita dei certificati
- Registrazione e monitoraggio a prova di audit
La voce non è più mera comunicazione, ma evidenza operativa.
Le organizzazioni regolamentate non possono permettersi stravolgimenti nell'architettura.
Avaya Nexus™ introduce un'architettura containerizzata a microservizi e cloud native, che include:
- Orchestrazione dei container basata su Kubernetes
- Routing SIP ad alte prestazioni di Kamailio
- Orchestrazione della funzione servizi di sessione
- Livello di dati ad alta disponibilità e resiliente di MariaDB
- Interoperabilità sostenuta abilitata da API tra sistemi di collaborazione, notifica, workflow e radio
La distribuzione flessibile supporta gli ambienti hyperscale cloud e on premise, garantendo la modernizzazione in conformità ai requisiti normativi e di sovranità dei dati.
Avaya Nexus™ è un'evoluzione di Avaya Aura, di cui mantiene gli elementi principali. Avaya Aura Communication Manager (CM), System Manager e Session Manager, infatti, continuano a essere parte integrante della soluzione.
Leggi il white paper Modernizzazione dei sistemi di comunicazione mission critical con Avaya Nexus
Sicurezza, conformità e certificazioni
Avaya Nexus™ nasce per soddisfare i rigorosi standard normativi e di sicurezza negli ambienti critici e regolamentati.
Crittografia
Crittografia TLS della segnalazione e SRTP del flusso audio/video
Gestione delle identità e degli accessi
SSO (single sign-on) e MFA (autenticazione a più fattori), controllo degli accessi basato sui ruoli
Gestione dei certificati
Gestione centralizzata del ciclo di vita dei certificati e governance
Audit e monitoraggio
Registrazione, monitoraggio e controlli operativi a prova di audit
Sicurezza e sovranità dei dati
Supporto alla sovranità dei dati e ambienti di distribuzione controllati
Resilienza operativa
Architettura senza fermi operativi con configurazione failover e ridondanza
Per ambienti Avaya Aura con esigenze di infrastruttura di comunicazione critica
Avaya Aura ormai da tempo fissa gli standard in fatto di comunicazione voce enterprise resiliente.
Avaya Nexus™ si basa proprio su Avaya Aura, puntando su ambienti critici con requisiti infrastrutturali più elevati, tra cui un'architettura senza fermi operativi, certificazioni di conformità avanzate ed estensibilità cloud native adattate alle strategie infrastrutturali moderne.
"Comunicazione unificata: gli ambienti di applicazione non sono tutti uguali", con Patrick Dennis, CEO di Avaya
Vieni a scoprire come i sistemi di comunicazione unificati si stanno trasformando in infrastrutture mission critical per garantire il benessere delle comunità.
Trova le risposte alle domande più frequenti su Avaya Nexus™ e l'infrastruttura di comunicazione critica
Cos'è l'infrastruttura di comunicazione critica?
Quando parliamo di infrastruttura di comunicazione critica, facciamo riferimento a un sistema di comunicazione voce resiliente, creato per gli ambienti in cui la disponibilità immediata, la governance e il controllo operativo sono elementi imprescindibili. A differenza delle piattaforme di comunicazione a uso generale, Avaya Nexus™ è concepito per garantire sicurezza delle persone, risposta alle emergenze, conformità normativa e continuità operativa.
Quando parliamo di comunicazione "mission critical"?
Si definiscono "mission critical" i sistemi di comunicazione per cui è fondamentale garantire la continuità operativa in situazioni di emergenza, picchi improvvisi della domanda o perturbazioni delle infrastrutture critiche. Solitamente questi sistemi trovano applicazione in ambito sanitario, di gestione e sicurezza dei servizi pubblici, nei processi di conformità finanziaria, nelle strutture di sicurezza e in molti altri contesti critici.
Che differenza c'è tra Avaya Nexus™ e una piattaforma UC tradizionale?
Le piattaforme UC (di comunicazione unificata) tradizionali sono generalmente pensate per offrire una produttività superiore e funzioni di collaborazione integrate. Avaya Nexus™, invece, è concepito per ambienti critici e regolamentati che non ammettono fermi operativi e compromessi in fatto di affidabilità, distribuzione sovrana, conformità normativa, integrazione con ecosistemi per una collaborazione più ampia e sistemi operativi come notifiche, workflow e radio.
Avaya Nexus™ è una piattaforma di collaborazione?
No, Avaya Nexus™ è un'infrastruttura moderna e open voice, progettata per l'integrazione con le piattaforme di collaborazione come Microsoft Teams, Zoom e altre applicazioni di terze parti. Avaya Nexus™ offre una soluzione voice core per un migliore controllo e, al contempo, con la possibilità di selezionare i migliori tool di collaborazione.
Avaya Nexus™ garantisce operazioni senza interruzioni?
Sì, Avaya Nexus™ è concepito per operazioni senza interruzioni grazie a ridondanza, configurazione failover e modelli di distribuzione ad alta disponibilità multi-zona. La piattaforma garantisce la massima continuità operativa anche in caso di manutenzione, interruzioni o picchi improvvisi della domanda.
Quali modelli di distribuzione sono supportati da Avaya Nexus™?
Avaya Nexus™ supporta modelli di distribuzione implementazione flessibili, tra cui modelli cloud e on premise dedicati tramite ambienti hyperscale come Azure, GCP, AWS e configurazioni OCI. Questa flessibilità consente alle organizzazioni di soddisfare i requisiti normativi, di sicurezza fisica e di residenza dei dati, garantendo al contempo la disponibilità e la resilienza che una soluzione di comunicazione voce mission critical deve assicurare.
La visibilità operativa evolve insieme all'architettura. L'Health Status Dashboard fornisce informazioni dettagliate sullo stato di salute della piattaforma e dei servizi, a supporto di un monitoraggio proattivo e di una gestione sicura dell'infrastruttura.
Quali controlli di sicurezza sono integrati in Avaya Nexus™?
Avaya Nexus™ include numerosi controlli di sicurezza, tra cui:
- Crittografia della segnalazione e del flusso audio/video con i protocolli TLS/SRTP
- Gestione centralizzata delle identità e degli accessi con SSO e MFA
- Controllo degli accessi basato sui ruoli
- Gestione del ciclo di vita dei certificati
- Registrazione e monitoraggio a prova di audit
Avaya Nexus™ soddisfa anche i requisiti di distribuzione regionali o sovrani?
Sì, Avaya Nexus™ supporta modelli conformi ai requisiti regionali in materia di residenza e sovranità dei dati. In questo modo, le organizzazioni saranno sicure che la distribuzione in ambienti controllati è conforme alle normative locali.
Qual è il livello di scalabilità di Avaya Nexus™?
Avaya Nexus™ è progettato per essere scalato in grandi ambienti enterprise distribuiti. Grazie all'architettura containerizzata a microservizi, consente di soddisfare i requisiti di elevata concorrenza, distribuzione geografica e performance di livello enterprise.
In che modo Avaya Nexus™ supporta i clienti di Avaya Aura?
Avaya Nexus™ offre un percorso di modernizzazione per gli ambienti Avaya Aura che vogliono sfruttare i vantaggi di un'architettura cloud native containerizzata e indipendente dall'infrastruttura, per una maggiore agilità e conformità ai requisiti stringenti di sovranità dei dati. Avaya Nexus™ è un'evoluzione di Avaya Aura, di cui mantiene gli elementi principali. Avaya Aura Communication Manager (CM), System Manager e Session Manager, infatti, continuano a essere parte integrante della soluzione, con l'aggiunta di un'architettura cloud native containerizzata.
Qual è la relazione tra Avaya Infinity™ e Avaya Nexus™?
Avaya Infinity™ e Avaya Nexus™ insieme rappresentano la colonna portante della strategia di comunicazione di nuova generazione di Avaya. Avaya Infinity™ offre una piattaforma di orchestrazione unificata e cloud native che connette canali digitali, voce e di IA, mentre Avaya Nexus™ supporta il livello voce mission critical con una precisione, resilienza e conformità normativa senza eguali. Insieme, offrono una soluzione scalabile e orientata al futuro per le aziende che puntano su innovazione e affidabilità.
Che ruolo svolge l'IA in Avaya Nexus™?
Avaya Nexus™ supporta i workflow basati sull'IA grazie a chiarezza vocale, disponibilità e governance per funzioni come la trascrizione, la traduzione e il rilevamento di parole chiave.
Perché è così importante la chiarezza vocale negli ambienti regolamentati?
A fronte di un uso sempre maggiore della voce come fonte di dati per trascrizioni, analisi e workflow di automazione, l'integrità del segnale audio incide direttamente sull'accuratezza a valle, la verificabilità e l'affidabilità operativa. Un'acquisizione vocale chiara riduce i rischi e migliora le prestazioni dei workflow.
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Modernizzazione dei sistemi di comunicazione mission critical con Avaya Nexus™
Avaya Nexus è un'evoluzione cloud native di Avaya Aura, di cui conserva gli elementi principali, con un voice core mission critical modernizzato e un livello superiore di sicurezza e resilienza.
Quando i sistemi di comunicazione sono alla base della sicurezza delle persone, della conformità o della continuità operativa, non possono essere trattati come livelli opzionali.
Avaya Nexus™ è pensato per le organizzazioni in cui i sistemi di comunicazione non ammettono margini di errore!