重要な通信インフラストラクチャ
特定の環境では、通信は運用インフラストラクチャとなります。Avaya Nexus™プラットフォームは、重要な通信インフラストラクチャを、ダウンタイムが実際に影響をもたらす組織向けに構築された安全で回復力のある音声基盤として定義します。
規制の厳しい環境向けのミッションクリティカルな音声通信
医療、公共安全、公益事業、金融、政府、産業の事業活動において、音声通信は生命の安全と事業継続性を支えています。これらの環境では、汎用コラボレーションプラットフォームの設計で提供できるものを超えて、決定的な信頼性、ガバナンス、統合機能が必要です。
Avaya Nexus™は、既存のシステムの入れ替えを強制することなく、企業の音声通信を近代化し、運用管理とインフラストラクチャへの投資を維持しながら、規制の厳しい環境とハイステークスな環境向けに設計されたクラウドネイティブのゼロダウンタイムアーキテクチャを導入します。
通信の在り方は変化しました。
エンタープライズコラボレーションは、クラウドネイティブなベスト・オブ・ブリード型プラットフォームへとシフトしています。多くの組織にとって、このモデルは有効に機能します。しかし、重要な音声インフラに依存する環境は、異なる制約のもとで運用されています。通信システムは、劣化した状況や需要の急増時であっても、継続的な可用性、優先制御、そして連携された対応を確実に提供しなければなりません。
同時に、重要通信インフラに対する期待は拡大しています。音声システムは、オートメーション、コンプライアンス対応のワークフロー、さらにはAIを活用したプロセスとますます統合されており、レジリエンスとガバナンスは基盤的要件となっています。
規制対象の組織においては、その要件は変わりません。通信システムは、あらゆる状況で、安全で可用性があり、運用管理下に置かれている必要があります。
Avaya Nexus™ は、インフラストラクチャレベルの要件を満たすために特別に設計されています。
マイケル・ハンケ氏 米国移民税関執行局、通信業務課長
重要な通信インフラとは？
エンタープライズコラボレーションが多様化するにつれ、重要な音声インフラストラクチャの重要性が増しています。
重要な通信インフラストラクチャは、障害を許容できない環境におけるエンタープライズ音声の近代的な進化です。
以下をサポートするように設計されています。
- ミッションクリティカルな環境でのゼロダウンタイム
- ピーク需要と劣化した条件下での高い可用性
- データレジデンシーと主権の要件に沿った管理されたデプロイメント
- 認証済みのセキュリティ、コンプライアンス、IDガバナンス
- 通知、ワークフロー、無線を含む、運用システム間の統合
- 既存のインフラ投資を中断することなく、最新のクラウドネイティブなスケーラビリティを実現
これらの環境では、音声は機能ではなく、インフラストラクチャです。
重要な通信インフラの標準
Avaya Nexus™は、4つの基本的な機能、すなわち高い回復力、強化されたセキュリティとコンプライアンス、導入の柔軟性、統合準備を通じて、重要な通信インフラストラクチャの基準を設定します。
通信が失敗しない環境の場合
Avaya Nexus™ is purpose-built for:
- Avaya Nexus™は、次の用途向けに設計されています。
- コマンド&コントロールと緊急対応
- 医療および臨床環境
- 公益事業およびエネルギーインフラ
- 産業および製造業務
- セキュアで機密指定された施設
- 金融および規制対象企業
- 大規模なキャンパスと交通システム
これらの環境では、バンドルされた電話機能だけでは不十分です。レジリエントなインフラが必要です。
重要な通信を汎用プラットフォームに重ねることはできません。信頼性、ガバナンス、コントロールを第一原則として設計する必要があります。
米国エネルギー省、 レジリエント通信システム、2025年
重要な通信インフラのアーキテクチャ基盤
規制環境およびハイステーク環境では、通信インフラは、信頼性、ガバナンス、制御された近代化という3つの譲れない要素にわたって提供する必要があります。Avaya Nexus™は、最新のゼロダウンタイムアーキテクチャによってこれらの要件を満たすように設計されています。
通信が生命の安全、緊急対応、または運用の継続性を支える場合、可用性はインフラであり、機能ではありません。
Avaya Nexus™は、ダウンタイムゼロの運用向けに設計されており、以下を組み込みます。
- マルチアベイラビリティゾーンのデプロイモデル
- ノードフェイルオーバーとブランチサバイバビリティ
- 冗長セッション処理とサービス分離
- メンテナンスおよびアップグレード中の継続的なサービス
ミッションクリティカルな環境では、通話が失敗してはならないからです。
音声がコンプライアンス記録、分析、AI 対応ワークフローにますます取り込まれるにつれ、シグナルの整合性がガバナンスの問題になります。
Avaya Nexus™ は、以下により支えられる、制御された高品質の音声キャプチャを優先します。
- 暗号化されたシグナリングとメディア（TLS / SRTP）
- 一元的なアイデンティティとアクセス管理（KeycloakベースのIAM、SSO、MFA）
- ロールベースのアクセス制御、証明書ライフサイクル管理
- 監査対応のロギングとモニタリング
音声はもはや単なるコミュニケーションではなく、運用上の証拠です。
規制対象組織は、アーキテクチャの大変動を許すことができません。
Avaya Nexus™ は、クラウドネイティブのコンテナ化されたマイクロサービスアーキテクチャを導入します。
リファレンスアーキテクチャには、以下が組み込まれています。
- Kubernetesベースのコンテナオーケストレーション
- Kamailioの高性能SIPルーティング
- Session Services 機能のオーケストレーション
- MariaDB の回復力と高可用性のデータ層
- コラボレーション、通知、無線、ワークフローシステム間の API 駆動の相互運用性
導入の柔軟性は、専用クラウドおよびオンプレミスのハイパースケーラー環境をサポートします。これにより、規制およびデータ主権の制約内で近代化が可能になります。
Avaya Nexus™ は、Avaya Aura の進化として設計され、重要な要素を保持します。Avaya Aura Communication Manager (CM)、システムマネージャ、Session Manager は、ソリューションに不可欠な存在です。
セキュリティ、コンプライアンス、認証
Avaya Nexus™ は、規制されたミッションクリティカルな環境が要求する厳格な規制基準とセキュリティ基準を満たすように設計されています。
暗号化
TLS で暗号化されたシグナリングと SRTP で保護されたメディア
アイデンティティとアクセス管理管理
シングルサインオン（SSO）、多要素認証（MFA）、ロールベースのアクセス制御
証明書管理
一元化された証明書ライフサイクル管理とガバナンス
監査とモニタリング
ロギング、モニタリング、監査対応の運用管理
展開セキュリティ
データ主権と制御された導入環境のサポート
運用のレジリエンス
冗長性とフェイルオーバー設計によるダウンタイムゼロのアーキテクチャ
重要な音声インフラストラクチャを必要とする Avaya Aura 環境向け
Avaya Aura は、回復力のあるエンタープライズ音声の標準を長年にわたり築いてきました。
Avaya Nexus™ は、ゼロダウンタイムアーキテクチャ、高度なコンプライアンス認証、最新のインフラストラクチャ戦略に沿ったクラウドネイティブの拡張性など、インフラストラクチャ要件が高まっている Avaya Aura 環境向けに、その基盤をさらに強化します。
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Avaya Nexus™ と重要な通信インフラストラクチャに関するよくある質問
重要な通信インフラとは？
重要な通信インフラストラクチャとは、通信の可用性、ガバナンス、運用管理が必須の環境向けに設計された、安全で回復力のある音声基盤を指します。汎用ユニファイドコミュニケーションプラットフォームとは異なり、Avaya Nexus™ は、生命の安全、緊急対応、コンプライアンス主導の運用、事業継続性をサポートするように設計されています。
コミュニケーションを「ミッションクリティカル」にする理由とは？
ミッションクリティカルな通信とは、緊急事態、ピーク需要、またはインフラの混乱時にも運用を継続しなければならないシステムです。これらのシステムは一般に、医療業務、公衆安全派遣、公益事業管理、財務コンプライアンスワークフロー、安全な施設、およびその他のリスクの高い環境をサポートします。
Avaya Nexus™ と従来の UC プラットフォームの違いは何ですか？
従来の UC プラットフォームは通常、生産性とバンドルされたコラボレーション機能のために最適化されています。Avaya Nexus™ は、ダウンタイムゼロの信頼性、展開主権、コンプライアンス要件との整合性、広範なコラボレーションエコシステムとの統合、通知、ワークフロー、無線などの運用システムを必要とする規制環境とハイステーク環境向けに設計されています。
Avaya Nexus™ はコラボレーションプラットフォームですか？
いいえ。Avaya Nexus™は、Microsoft Teams、Zoom、その他のサードパーティアプリケーションなどのコラボレーションプラットフォームと統合するように設計された、最新のオープンな音声インフラストラクチャです。強化されたエンタープライズ制御の音声コアを提供しながら、組織が最高のコラボレーションツールを選択できるようにします。
Avaya Nexus™はダウンタイムゼロの運用をサポートしていますか？
はい。 Avaya Nexus™は、冗長性、フェイルオーバー設計、およびマルチアベイラビリティゾーン展開モデルを通じて、ダウンタイムゼロの運用のために設計されています。このプラットフォームは、メンテナンス、中断、または需要の急増時に継続的なサービスを維持するように設計されています。
Avaya Nexus™はどのような導入オプションをサポートしていますか？
Avaya Nexus™は、Azure、GCP、AWS、OCI 構成などのハイパースケーラー環境を介した専用クラウドやオンプレミスを含む柔軟な導入モデルをサポートします。この柔軟性により、組織は、ミッションクリティカルな音声に期待される可用性と回復力を維持しながら、規制、物理セキュリティ、データレジデンシーの要件を満たすことができます。
また、アーキテクチャとともに運用の可視性も向上します。ヘルスステータスダッシュボードは、プラットフォームの状態とサービスの健全性に関する洞察を強化し、積極的な監視とインフラストラクチャの信頼性をサポートします。
Avaya Nexus™にはどのようなセキュリティコントロールが組み込まれていますか？
セキュリティ機能には以下が含まれます。
- TLS および SRTP を使用した暗号化シグナリングとメディア
- SSO と MFA による一元的な ID とアクセス管理
- 役割上でのアクセスコントロール
- 一元化された証明書ライフサイクル管理
- 監査ログと監視は、コンプライアンス態勢をサポートするように設計されています。
Avaya Nexus™は、地域または主権の展開要件をサポートできますか？
はい。 Avaya Nexus™は、地域のデータレジデンシーと主権要件に沿ったモデルをサポートしています。組織は、現地の規制要件を満たす制御された環境に展開できます。
Avaya Nexus™はどの程度スケーラブルですか？
Avaya Nexus™は、大規模な分散型エンタープライズ環境全体に拡張できるように設計されています。コンテナ化されたマイクロサービスアーキテクチャは、高い並行性、地理的分布、エンタープライズグレードのパフォーマンス要件をサポートします。
Avaya Nexus™は、Avaya Auraのお客様をどのようにサポートしますか？
Avaya Nexus™は、インフラストラクチャに依存しないクラウドネイティブのコンテナ化アーキテクチャのメリットを求める Avaya Aura 環境のモダナイゼーションパスを提供します。これにより俊敏性が向上し、厳格なデータ主権要件を満たすように設計されています。このプラットフォームは Avaya Aura® の進化として設計されており、主要な要素を保持しています。Avaya Aura® Communication Manager（CM）、System Manager、Session Managerは、クラウドネイティブのコンテナ化されたアーキテクチャを導入しながら、ソリューションに不可欠な存在です。
Avaya Infinity™とAvaya Nexus™の関係は何ですか？
アバイアの次世代コミュニケーション戦略のバックボーンとなるのがAvaya Infinity™ とAvaya Nexus™です。Avaya Infinity™は、デジタルチャネル、音声チャネル、AIチャネルをつなぐ、クラウドネイティブの統合オーケストレーションプラットフォームを提供します。一方、Avaya Nexus™は、比類のない精度、回復力、コンプライアンスでミッションクリティカルな音声層を強化します。これらを組み合わせることで、イノベーションと信頼性の両方を求める企業に、将来を見据えたスケーラブルなソリューションを提供します。
Avaya Nexus™では、AIはどのような役割を果たしますか？
Avaya Nexus™は、音声の明瞭さ、可用性、ガバナンスを優先して、AI 対応のワークフローを可能にし、転写、翻訳、キーワード検出などの機能を提供します。
規制環境において音声の明瞭さが重要なのはなぜですか？
音声が AI 対応の転写、分析、自動化ワークフローに取り込まれるようになるにつれて、音声の完全性は下流の精度、監査可能性、運用の信頼性に直接影響します。クリアな音声キャプチャにより、リスクが軽減され、ワークフローのパフォーマンスが向上します。
規制産業向けリソース
Blog
コミュニケーションをミッションクリティカルにするものは何ですか？
Blog
Avaya Aura からミッションクリティカルな音声への道筋
Blog
連邦政府の助成金が重要な通信インフラの近代化をどのように支援できるか
White Paper
重要通信に求められる新たな要件
通信が生命の安全、コンプライアンス、または運用の継続性を支える場合、それらをオプションのレイヤーとして扱うことはできません。
Avaya Nexus™は、コミュニケーションが確実に機能しなければならない組織向けに構築されています。