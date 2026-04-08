エンタープライズコラボレーションは、クラウドネイティブなベスト・オブ・ブリード型プラットフォームへとシフトしています。多くの組織にとって、このモデルは有効に機能します。しかし、重要な音声インフラに依存する環境は、異なる制約のもとで運用されています。通信システムは、劣化した状況や需要の急増時であっても、継続的な可用性、優先制御、そして連携された対応を確実に提供しなければなりません。

同時に、重要通信インフラに対する期待は拡大しています。音声システムは、オートメーション、コンプライアンス対応のワークフロー、さらにはAIを活用したプロセスとますます統合されており、レジリエンスとガバナンスは基盤的要件となっています。

規制対象の組織においては、その要件は変わりません。通信システムは、あらゆる状況で、安全で可用性があり、運用管理下に置かれている必要があります。

Avaya Nexus™ は、インフラストラクチャレベルの要件を満たすために特別に設計されています。