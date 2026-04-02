アバイア、規制の厳しい業界における重要な通信向けにAvaya Nexus™ミッションクリティカルな音声通信プラットフォームを発表

組織がオンプレミス戦略とハイブリッド戦略について優先事項を確認し直す中で、Avaya Nexus™は、政府、医療、金融、緊急サービスなどの環境向けに、安全でダウンタイムのない通信システムを提供します。

ニュージャージー州モリスタウン – 2026年3月18日 – エンタープライズソフトウェアソリューションの世界的リーダーであるアバイアは本日、音声通信のダウンタイムが許されないミッションクリティカルな環境の組織向けに、稼働が止まることのない信頼性、高忠実度の音声明瞭度、強化されたセキュリティを実現するAvaya Nexus™を発表しました。Avaya Nexus™は、厳しい政府要件を満たすように設計されており、医療、金融サービス、緊急サービスなどの規制対象またはセキュリティの高い業界のニーズをサポートします。セキュアな音声インフラストラクチャと、クラウドネイティブのアーキテクチャおよび導入の柔軟性による幅広いエコシステム統合により、汎用コラボレーションプラットフォームが提供する範囲を超えた設計となっています。

Frost & Sullivanによると、企業の約3分の2が信頼性、セキュリティ、コンプライアンスに関する懸念を依然として抱えています。その結果、ITおよび電気通信の意思決定者の半数が、通信およびコラボレーションプロバイダーを選択する際、これらの要因を最上位の基準として挙げています。さらに、調査データによると、企業の83%が2028年まで通信インフラストラクチャの一部をオンプレミスで維持すると予測しており、その主な要因は、セキュリティ、信頼性、コンプライアンスに関する厳しい要件です。

「現在のマクロ経済と地政学的課題により、組織はデータ管理と主権を優先しています」と、Frost & Sullivanのコネクテッドワーク担当バイスプレジデント兼シニアフェローであるエルカ・ポポバ氏は述べています。「UC市場も成熟し、コモディティ化が進んでいます。この環境では、ミッションクリティカルな通信インフラストラクチャの一貫したパフォーマンスを確保するために、セキュリティ、信頼性、コンプライアンスを優先しています。アバイアは、エンタープライズ音声通信の分野で積み上げてきた実績を活用して、規制の厳しい産業向けにダウンタイムゼロのプラットフォームを提供し、信頼性と回復力の高いインフラストラクチャへの高まり続ける需要に直に応えています。

アバイアは、医療、緊急サービス（公安派遣）、金融サービス、公益事業、政府、防衛などの規制産業におけるミッションクリティカルなインフラニーズに特化して対応することで、差別化を図っています。Avaya Nexus™は、高度な回復力を備えたソリューションに「セキュリティ」「専用性」「分離性」の機能を求める組織にとって、主権の基盤として機能します。

オンプレミスの信頼性とAIの最新化のギャップを埋める

アバイアは、長年培ってきた音声通信の知見と最新のオープンアーキテクチャの原則を融合し、俊敏性・耐障害性・拡張性に優れたソリューションと、シームレスな統合を実現するオープンプラットフォームを提供します。このアプローチにより、クラウド環境とオンプレミス環境の両方に柔軟に導入できます。

「世界で最も重要なセクターにとって、通信が途切れてしまうことは、単なる不便ではなく、危機を意味します」と、アバイアソフトウェアのシニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのトニー・ラマ氏は述べました。「Avaya Nexus™はやらなければならないマイグレーションではなく、進化です。当社は、何十年にもわたって信頼され、現在はクラウドネイティブでAI主導の未来に向けて最適化された高い信頼性を企業に提供しています」。

標準のコラボレーションスイートとは異なり、Avaya Nexus™ は API を使用して音声を通知システム、無線、ページングのワークフローに接続するため、組織は重要な音声通信環境に必要な運用管理を犠牲にすることなく近代化できます。リアルタイムのキーワードとアクションの検出、音声認証と分析、即時文字起こしと翻訳、ミッションクリティカルなワークフローに新しい価値をもたらすためのAIなどの高度なサービスを統合するための基盤として機能します。

Avaya Nexus™ の主な機能

Avaya Nexus™を利用して、企業は次のことを期待できます。

機能 戦略的優位性 アプリケーション 常時稼働の信頼性 中断のないサービスをサポートするために、ダウンタイムゼロとキャリアグレードの回復力を実現するよう設計されています。 コマンドセンター、公共安全ディスパッチ、および重要な臨床業務。 統制を保った近代化 既存のハードウェアとワークフローを維持しながら、クラウドネイティブの技術的進歩を促進します。 企業はインフラストラクチャをアップグレードしつつ、既存環境の全面入れ替えにかかるコストは避けたいと思っています。 高忠実度の音声明瞭度 AIを活用した正確な文字起こしと翻訳、分析、記録管理に必要な高品質なシグナルを提供します。 AIの価値が正確なデータ入力に依存する規制環境。 強化されたセキュリティ セキュリティ、専用性、分離性、暗号化、役割ごとに分離されたデプロイメントに対する認定サポートを備えています。 厳格なデータ主権とセキュリティ要件を持つ組織と機関。

Avaya Nexus™ の可用性

Avaya Nexus™ の可用性は、Azure Cloud、ローカルデプロイメント、Google Cloud Platform のサポートとともに、2026年Q4を目標としています。



顧客およびパートナーの視点

「アライアンス・テクノロジー・グループでは、公共セクターの機関がコミュニティに奉仕するために利用可能な最も信頼性の高いツールを確保することが私たちの使命です」と、アライアンス・テクノロジー・グループの上級副社長であるボブ・キング氏は述べました。「当社がアバイアと長年にわたりパートナーであるのは、同社の通信ソリューションが、セキュリティと稼働率が譲れない現在および将来の政府業務におけるミッションクリティカルな要求に応えるよう構築されているからです。アバイアの実績のあるソリューションと公共部門の要件に関する当社の深い理解を組み合わせることで、政府機関が市民とのつながりを維持するために必要な、安定性とセキュリティを備えたインフラを提供しています。」

「政府サービスの継続性は、給付の処理から緊急時の物流調整まで、強靭で安全な通信の数々に依存しています」と、米国移民・関税執行局（ICE）通信業務課長のマイケル・ハンケ氏は述べました。「当社は、最も必要とされるときに、最もミッションクリティカルな接続を政府と国民のために確実かつ一貫して提供するために必要なイノベーションをリードしている、アバイアのような業界の重鎮と提携できることを誇りに思います。」

「何十年にもわたり、米国の最も重要な機関は、最も重要な業務を支えるためにアバイアとヘイズを信頼してきました」と、ヘイズのCEOであるカレン・シバー氏は述べました。その忠誠心は、私たちが日々獲得しているものです。アバイアのミッションクリティカルなインフラストラクチャと当社のマネージドサービスを組み合わせることで、単にテクノロジーを近代化するだけでなく、お客様の安定性と成功に対して当社が行ってきた長期的なコミットメントを尊重し、今後数十年にわたって成長するための俊敏性を確保できるようにしています。」

「米軍戦闘員が戦場で成功するかどうかは、配備中や戦闘環境において重要かつ致命的な作戦を支援するための、強靭で安全かつ効果的なミッションクリティカルな通信にかかっています」と、米海軍艦上のインテリア・コミュニケーション・ディレクターのランディ・フリーマン氏は述べました。現場に導入されるあらゆる技術ソリューションにおいては、物流・サプライチェーン・保守を支えるベンダーのバックエンドサポートが、信頼性・効率性・迅速な対応力を備えていることが極めて重要です。これにより、ミッションクリティカルな業務を24時間365日確実に遂行できます。米国海軍の水上艦隊コミュニティは、ミッションクリティカルな通信ニーズにおいてアバイアと提携できることを誇りに思っています。アバイアのイノベーションは、特に最も必要とされるときに、戦闘員のために24時間365日、最もミッションクリティカルな接続を確実に実現します。



その他のリソース