Avaya Auraからミッションクリティカルな音声への道筋

ミッションクリティカルな音声通信は、通信障害が運用上、規制上、または安全上の影響をもたらす環境で運用されます。このような環境では、音声通信は単なるコラボレーションチャネルではありません。組織のインフラストラクチャの中核部分です。

Avaya Auraは、長年にわたりその基盤を提供し続け、厳しい状況下でも安定したパフォーマンスが求められる組織に対して、回復力に優れたエンタープライズグレードの音声基盤を提供してきました。Auraは現在も堅牢なユニファイドコミュニケーションプラットフォームとして、豊富な通話機能、メッセージング、コラボレーション、そして企業が日々の業務で必要とする運用管理機能を支えています。

変化するコミュニケーション環境

ユニファイドコミュニケーション（UC）プラットフォームは、一般的に音声、ビデオ、メッセージング、コラボレーションを単一の環境に統合します。しかしこのモデルでは、音声は広範なコラボレーションスイートの中の「単なる機能の一つ」として扱われがちです。ベンダーが価格や機能の横並びで競争する中で、エンタープライズ向け音声における安定性・信頼性・拡張性・セキュリティといった本質的な要素が見過ごされる可能性があります。

このモデルは多くの組織にとって有効です。しかし、通信障害が重大な業務上のインシデントとなる環境では、音声を単なるチェック項目として扱うことはできません。

医療機関、金融機関、政府機関などの規制対象組織では、常時利用可能であり、かつ運用上の統制が確保された通信が不可欠です。このような環境では、通信は異なる基準で設計される必要があります。すなわち、レジリエンス、ガバナンス、信頼性を基盤とする設計です。

Avaya Auraは現在も幅広いエンタープライズ環境において有効に機能し続けていますが、本近代化のアプローチは、特に高い信頼性および規制要件が求められる組織向けに設計されています。

最近のビデオインタビューでは、アバイアのCEO、パトリック・デニスが、Avaya Auraで培われた実証済みの信頼性を基盤に、次世代機能を備えたAvaya Nexus™を導入し、ミッションクリティカルな音声の未来をどのように支えていくかを説明しています。

ミッションクリティカルな音声要件が強化されている理由

医療、金融サービス、公益事業などの重要インフラを担う組織は、これまで以上に厳しい要件のもとで運用されています。こうした環境では、通信障害は壊滅的な影響を及ぼし得るため、音声通信は高い回復力と信頼性を維持しなければなりません。政府機関や公共安全機関も同様の要件のもとで運用されており、通信の継続性は、重要サービスの提供や連携対応を直接支える要素となっています。これらの組織では、以下が求められます：

データの所在保証およびデータ主権への適合

規制およびコンプライアンス要件の高度化

ピーク時および劣化した環境下でも維持されるレジリエンス

保守作業中や運用負荷時における継続性

コンプライアンス対応やAI活用プロセスを支える音声品質

音声は文字起こし、分析、自動化の基盤として活用されるようになっており、その明瞭性と可用性は、単なる性能指標にとどまらず、ガバナンス要件そのものとなりつつあります。

Avaya Nexus™ がAura の基盤を進化させる

Avaya Nexus™は、お客様にとって進化の形であり、世界で最も信頼されてきた通信プラットフォームに、最新のクラウドネイティブアーキテクチャの利点をもたらすための戦略的アプローチです。この移行には、明確なメリットがあります。

既存投資を維持既存のAvaya Auraのエンドポイントやゲートウェイを継続して利用可能です。Avaya Nexus™はコアをモダナイズしつつ、エコシステム全体を高コストかつ業務に影響を与える「既存システムの置き換え」なしで刷新できます。

信頼性とセキュリティの強化 – Avaya Nexus™が採用するコンテナ化アーキテクチャと、Keycloakによる証明書の集中管理により、システムのレジリエンスが向上し、音声インフラのセキュリティ体制が強化されます。

運用コントロールの維持 – Avaya Nexus™ は、オンプレミスまたは専用クラウドを問わず、ミッションクリティカルな運用に求められる統制を維持したまま、自社の方針とスケジュールに沿って近代化を進めることが可能です。

Avaya Nexus™は、Auraの信頼性の高い基盤を継承しつつ、厳格な信頼性要件、規制要件、データ主権要件を持つ組織に向けて、そのアーキテクチャをさらに強化します。

Avaya Nexus™ プラットフォームは、「両方の長所を生かす」コミュニケーション戦略を構築する機会も提供します。組織は、ナレッジワーカー向けに好みのクラウドコラボレーションスイートを維持しつつ、専用で強固かつグローバルに信頼される音声プラットフォームで重要な業務を支えることができます。

ミッションクリティカルな音声のためのアーキテクチャの強化

Avaya Nexus™ は、企業が信頼する運用モデルを維持しながら、エンタープライズ音声に最新の原則を適用し、近代化をコアアーキテクチャに集中させます。以下の機能を提供します：

クラウドネイティブかつコンテナ化されたアーキテクチャ - レジリエンスの向上、ライフサイクル管理の簡素化、ミッションクリティカルなパフォーマンス要件に合わせた動的なスケーラビリティのサポートを目的として構築されています。

ダウンタイムゼロを前提としたアーキテクチャ設計 – マルチアベイラビリティゾーン展開モデルとフェイルオーバー対応設計は、メンテナンス、ピーク需要、部分的な中断時に継続的なサービスを維持するように設計されています。

証明書およびIDの集中管理（ガバナンス） – KeycloakベースのIDとアクセス管理は、認証、証明書ライフサイクル管理、ロールベースの制御を強化します。

組み込み型のセキュリティ強化施策 – 音声インフラのセキュリティ体制を強化するための静的分析とセキュリティ評価を含みます。

お客様の条件に合わせた近代化

ミッションクリティカルな音声環境は、すべて同じ展開要件の下で動作するわけではありません。規制上の義務、データレジデンシー要件、物理的セキュリティ上の制約は、業界や地域によって異なります。近代化は、こうした現実を無視しては成り立ちません。

Avaya Nexus™ は、導入の柔軟性をサポートするように設計されています。組織は、ガバナンス、コンプライアンス要件、エンタープライズセキュリティポリシーに合わせて、ハイパースケーラーインフラストラクチャを介してオンプレミスまたは専用クラウド環境を近代化できます。

この柔軟性により、組織はミッションクリティカルな音声に期待される可用性とレジリエンスを維持しながら、厳しいデータレジデンシーと主権要件を満たすことができます。

音声通信はインフラ

ミッションクリティカルな音声環境には、機能拡張以上のものが必要です。継続的な可用性と規制要件との整合のために設計された、インフラストラクチャレベルのレジリエンス、ガバナンス、運用管理が必要です。

Avaya Aura は、引き続きさまざまなエンタープライズ環境を効果的にサポートしています。Avaya Nexus™ は、音声が重要な通信インフラとして動作し、ダウンタイムが許容されない、信頼性、規制、または主権の要件が高い組織向けに設計されています。

コミュニケーションが生命の安全、継続性、説明責任を支える環境では、近代化は規律とインフラストラクチャ主導で行われなければなりません。

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