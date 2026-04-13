El camino de Avaya Aura hacia la Voz de Misión Crítica

El sistema de voz de misión crítica funciona en entornos donde una falla de comunicación conlleva consecuencias operativas, regulatorias o de seguridad. En esos entornos, la comunicación de voz no es simplemente un canal de colaboración. Es la columna vertebral de la infraestructura de la organización.

Durante décadas, Avaya Aura ha cumplido ese rol, al ofrecer servicios de voz resilientes y de nivel empresarial para organizaciones que dependen de un rendimiento fiable bajo presión. Aura continúa siendo una plataforma sólida de comunicaciones unificadas, que integra llamadas, mensajería, colaboración y el control operativo que las empresas necesitan para su funcionamiento diario.

El cambiante panorama de las comunicaciones

Las plataformas de comunicaciones unificadas suelen integrar voz, video, mensajería y colaboración en un mismo entorno Sin embargo, en este modelo, la voz puede convertirse en otra función dentro de un paquete de colaboración más amplio. A medida que los proveedores compiten en precio y paridad de funciones, se pueden pasar por alto los principios fundamentales de estabilidad, confiabilidad, escalabilidad y seguridad de la voz empresarial.

Para muchas organizaciones, ese modelo funciona bien. Pero cuando una falla en las comunicaciones constituye un evento operativo grave, la voz no puede tratarse como un simple requisito más.

Los sistemas de atención médica, las instituciones financieras, los organismos gubernamentales y otras organizaciones reguladas dependen de comunicaciones que estén siempre disponibles y bajo control operativo. En estos entornos, las comunicaciones deben diseñarse según un estándar diferente, uno donde la resiliencia, la gobernanza y la confiabilidad sean fundamentales.

Si bien Avaya Aura continúa prestando servicios a una amplia gama de entornos empresariales de manera efectiva, esta ruta de modernización está diseñada específicamente para organizaciones con mayores exigencias en términos de fiabilidad y cumplimiento normativo.

En una entrevista en video reciente, el CEO de Avaya, Patrick Dennis, explica cómo Avaya utiliza la confiabilidad comprobada de Avaya Aura para introducir las capacidades de última generación de Avaya Nexus™ con el fin de respaldar el futuro de la voz de misión crítica.

Por qué se han intensificado los requisitos de la voz de misión crítica

Las organizaciones que proporcionan atención médica, servicios financieros, servicios públicos y otra infraestructura crítica enfrentan expectativas más estrictas. En estos entornos, una falla de comunicación puede tener consecuencias graves, por lo que la voz debe mantenerse disponible y fiable en todo momento. Los organismos gubernamentales y las organizaciones de seguridad pública funcionan bajo los mismos requisitos, donde la continuidad de las comunicaciones respalda directamente servicios esenciales y respuesta coordinada. Se requiere:

Cumplimiento de requisitos de localización y soberanía de datos.

Mayor nivel de control regulatorio y de auditoría.

Capacidad de funcionar durante picos de demanda o condiciones degradadas.

Continuidad durante el mantenimiento y la presión operativa.

Claridad de voz para respaldar flujos de trabajo de cumplimiento y procesos habilitados por IA.

A medida que la voz alimenta procesos de transcripción, análisis y automatización, su calidad y disponibilidad dejan de ser solo métricas técnicas y pasan a ser requisitos de control.

Avaya Nexus™ como evolución de Aura

Para nuestros clientes, Avaya Nexus™ representa la evolución: una estrategia deliberada para llevar los beneficios de una arquitectura moderna, nativa de la nube, a la plataforma de comunicaciones más confiable del mundo. Esta ruta proporciona ventajas claras:

Mantener inversiones: permite seguir utilizando los terminales y las puertas de enlace existentes de Avaya Aura. Avaya Nexus™ moderniza el núcleo sin requerir una costosa y disruptiva sustitución total de todo su ecosistema.

Mejorar la fiabilidad y la seguridad: la arquitectura en contenedores introducida a través de Avaya Nexus™, junto con la administración centralizada de certificados mediante Keycloak, fortalece la resiliencia del sistema y refuerza la seguridad de la infraestructura de voz.

Mantener el control operativo: Avaya Nexus™ permite a las organizaciones modernizarse según sus propios términos y plazos, ya sea en las instalaciones o en una nube dedicada, sin sacrificar el control empresarial necesario para las operaciones de misión crítica.

Avaya Nexus™ preserva la base confiable de Aura y fortalece la arquitectura para organizaciones con necesidades estrictas de fiabilidad, regulatorias o de soberanía.

La plataforma de Avaya Nexus™ también brinda la oportunidad de construir una estrategia de comunicación híbrida. Las organizaciones pueden conservar su paquete de colaboración de la nube preferida para los empleados expertos mientras las operaciones críticas se apoyan en una plataforma de voz dedicada, reforzada y de confianza global.

Fortalecimiento de la arquitectura para la voz de misión crítica

Avaya Nexus™ aplica principios modernos a la voz empresarial sin perder el modelo operativo en el que confían las organizaciones al enfocar la modernización en la arquitectura central. Presenta:

Una arquitectura nativa de la nube en contenedores: mejora la resiliencia, simplifica la gestión del ciclo de vida y permite escalar según los requisitos de rendimiento críticos para la misión.

Objetivos de continuidad sin interrupciones: los modelos de implementación de múltiples zonas de disponibilidad y el diseño listo para la conmutación por error están creados para mantener un servicio continuo durante el mantenimiento, el pico de demanda o las interrupciones parciales.

Gestión centralizada de identidades y certificados: la gestión de identidad y acceso basada en KeyCloak, que fortalece la autenticación, la gestión del ciclo de vida de los certificados y los controles de acceso de roles.

Refuerzo de la seguridad de los sistemas integrados: mediante análisis estáticos y evaluaciones continuas que fortalecen la seguridad de la infraestructura de voz.

Modernización según las necesidades de cada entorno

No todos los entornos de voz de misión crítica tienen los mismos requisitos. Las obligaciones regulatorias, las exigencias de localización de datos y las condiciones de seguridad varían según el sector y la ubicación. Por eso, la modernización debe adaptarse a esas realidades.

Avaya Nexus™ está diseñada para permitir la flexibilidad de implementación. Las organizaciones pueden modernizarse en las instalaciones o en un entorno de nube dedicado a través de la infraestructura de hiperescaladores, en función de los requisitos de gobernanza, cumplimiento y seguridad de cada organización.

Esta flexibilidad permite a las organizaciones cumplir con las exigencias estrictas de seguridad física y de soberanía de datos, a la vez que mantiene la disponibilidad y resiliencia esperadas de la voz de misión crítica.

La voz como infraestructura

Los entornos de voz de misión crítica exigen más que nuevas funciones. Necesitan resiliencia a nivel de infraestructura, gobernanza sólida y control operativo diseñados para la disponibilidad continua y el cumplimiento regulatorio.

Avaya Aura continúa prestando servicios a una amplia gama de entornos empresariales de manera efectiva. Avaya Nexus™ está diseñada específicamente para organizaciones con mayores requisitos de fiabilidad, regulatorios o de soberanía, donde la voz funciona como infraestructura de comunicaciones críticas y el tiempo de inactividad es inaceptable.

En entornos donde las comunicaciones son fundamentales para la seguridad de las personas, la continuidad de las operaciones y la responsabilidad, la modernización debe ser metódica e impulsada por la infraestructura.

Obtenga más información sobre la infraestructura de comunicaciones críticas de Avaya Nexus™