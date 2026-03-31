La voie de la modernisation : d’Avaya Aura à la voix critique

La voix critique est utilisée dans des environnements où une défaillance des communications peut avoir des conséquences opérationnelles, réglementaires ou de sécurité. Dans de tels contextes, la voix n'est pas seulement un canal de collaboration. C'est un élément central de l'infrastructure de l'organisation.

Pendant des décennies, Avaya Aura a fourni cette base, offrant une voix résiliente et de qualité professionnelle aux organisations qui dépendent de performances constantes sous pression. Aura continue de servir de plateforme de communications unifiées robuste, prenant en charge des fonctionnalités d'appel riches, la messagerie, la collaboration et le contrôle opérationnel sur lesquels les entreprises comptent chaque jour.

L'évolution du paysage des communications

Les plateformes de communications unifiées regroupent généralement la voix, la vidéo, la messagerie et la collaboration dans un seul environnement. Dans ce modèle, cependant, la voix peut devenir une simple fonctionnalité parmi d'autres au sein d'une suite de collaboration plus large. Alors que les fournisseurs se concurrencent sur les prix et la parité des fonctionnalités, les principes fondamentaux de la voix d'entreprise — stabilité, fiabilité, évolutivité et sécurité — peuvent être négligés.

Ce modèle fonctionne très bien pour de nombreuses organisations. Mais dans les environnements où une défaillance des communications constitue un événement opérationnel grave, la voix ne peut être traitée comme une simple case à cocher.

Les systèmes de santé, les institutions financières, les agences gouvernementales et d'autres organisations réglementées dépendent de communications qui restent continuellement disponibles et sous contrôle opérationnel. Dans ces environnements, les communications doivent être conçues selon une norme différente, où la résilience, la gouvernance et la fiabilité sont fondamentales.

Bien qu'Avaya Aura continue de servir efficacement un large éventail d'environnements d'entreprise, ce parcours de modernisation est conçu spécifiquement pour les organisations ayant des exigences élevées en matière de fiabilité et de réglementation.

Dans une récente interview vidéo (en anglais), Patrick Dennis, PDG d'Avaya, explique comment Avaya continue de s'appuyer sur la fiabilité éprouvée d'Avaya Aura, en introduisant les capacités de nouvelle génération d'Avaya Nexus™ pour soutenir l'avenir de la voix critique.

Pourquoi les exigences en matière de voix critique se sont intensifiées

Les organisations fournissant des services de santé, des services financiers, des services publics et d'autres infrastructures critiques fonctionnent avec des attentes accrues. Dans ces environnements, une défaillance de communication est catastrophique, et la voix doit rester résiliente et fiable. Les agences gouvernementales et les organisations de sécurité publique opèrent sous les mêmes exigences, où la continuité des communications soutient directement les services essentiels et la coordination des interventions. Elles exigent :

Une résidence des données et un alignement sur la souveraineté garantis

Un examen réglementaire et de conformité étendu

Une résilience face aux pics de demande et aux conditions dégradées

Une continuité pendant la maintenance et les périodes de stress opérationnel

Une clarté vocale pour soutenir les workflows de conformité et les processus basés sur l'IA

Alors que la voix alimente la transcription, l'analyse et l'automatisation, la clarté et la disponibilité ne sont pas seulement des mesures de performance, mais aussi des exigences de gouvernance.

Avaya Nexus™ fait évoluer la fondation Aura

Pour nos clients, Avaya Nexus™ représente l'évolution, une stratégie délibérée pour apporter les avantages d'une architecture moderne et native du cloud à la plateforme de communications la plus fiable au monde. Ce parcours offre des avantages clairs :

Préserver les investissements clés – Continuez à utiliser vos terminaux et passerelles Avaya Aura existants. Avaya Nexus™ modernise le cœur du système sans nécessiter un remplacement coûteux et perturbateur de tout votre écosystème.

– Continuez à utiliser vos terminaux et passerelles Avaya Aura existants. Avaya Nexus™ modernise le cœur du système sans nécessiter un remplacement coûteux et perturbateur de tout votre écosystème. Améliorer la fiabilité et la sécurité avec Avaya Nexus™ – L'architecture conteneurisée introduite par Avaya Nexus™, ainsi que la gestion centralisée des certificats via Keycloak, renforcent la résilience du système et durcissent la posture de sécurité de votre infrastructure vocale.

– L'architecture conteneurisée introduite par Avaya Nexus™, ainsi que la gestion centralisée des certificats via Keycloak, renforcent la résilience du système et durcissent la posture de sécurité de votre infrastructure vocale. Maintenir le contrôle opérationnel – Avaya Nexus™ permet aux organisations de se moderniser à leur propre rythme et selon leurs propres conditions, que ce soit sur site ou dans un cloud dédié, sans sacrifier le contrôle d'entreprise requis pour les opérations critiques.

Avaya Nexus™ préserve la base fiable d'Aura et renforce l'architecture pour les organisations ayant des besoins stricts en matière de fiabilité, de réglementation ou de souveraineté.

La plateforme Avaya Nexus™ offre également la possibilité de construire une stratégie de communication « le meilleur des deux mondes ». Les organisations peuvent conserver leur suite de collaboration cloud préférée pour les travailleurs du savoir tout en étayant les opérations critiques avec une plateforme vocale dédiée, renforcée et reconnue mondialement.



Renforcer l'architecture pour la voix critique

Avaya Nexus™ applique des principes modernes à la voix d'entreprise tout en conservant le modèle opérationnel auquel les organisations font confiance, en concentrant la modernisation sur l'architecture de base. Elle apporte :

Une architecture cloud native et conteneurisée – Conçue pour améliorer la résilience, simplifier la gestion du cycle de vie et soutenir une évolutivité dynamique alignée sur les exigences de performance des missions critiques.

– Conçue pour améliorer la résilience, simplifier la gestion du cycle de vie et soutenir une évolutivité dynamique alignée sur les exigences de performance des missions critiques. Des objectifs architecturaux de disponibilité continue (« zero-downtime ») – Des modèles de déploiement multi-zones de disponibilité et une conception prête pour le basculement sont conçus pour maintenir un service continu pendant la maintenance, les pics de demande ou les perturbations partielles.

– Des modèles de déploiement multi-zones de disponibilité et une conception prête pour le basculement sont conçus pour maintenir un service continu pendant la maintenance, les pics de demande ou les perturbations partielles. Une gouvernance centralisée des certificats et des identités – La gestion des identités et des accès basée sur Keycloak renforce l'authentification, la gestion du cycle de vie des certificats et les contrôles basés sur les rôles.

– La gestion des identités et des accès basée sur Keycloak renforce l'authentification, la gestion du cycle de vie des certificats et les contrôles basés sur les rôles. Des initiatives de renforcement de la sécurité intégrées – Y compris l'analyse statique et les évaluations de sécurité pour renforcer la posture de sécurité de l'infrastructure vocale.

La modernisation selon vos conditions

Les environnements de voix critique ne fonctionnent pas tous avec les mêmes exigences de déploiement. Les obligations réglementaires, les mandats de résidence des données et les contraintes de sécurité physique varient selon l'industrie et la géographie. La modernisation doit respecter ces réalités.

Avaya Nexus™ est conçu pour supporter la flexibilité de déploiement. Les organisations peuvent se moderniser sur site ou dans un environnement cloud dédié via une infrastructure d'hyperscaler, en s'alignant sur leur gouvernance, leurs exigences de conformité et leurs politiques de sécurité d'entreprise.

Cette flexibilité permet aux organisations de répondre aux exigences strictes de résidence et de souveraineté des données tout en maintenant la disponibilité et la résilience attendues de la voix critique.

La voix est une infrastructure

Les environnements de voix critique exigent plus qu'une simple expansion des fonctionnalités. Ils nécessitent une résilience, une gouvernance et un contrôle opérationnel au niveau de l'infrastructure, conçus pour une disponibilité continue et un alignement réglementaire.

Avaya Aura continue de servir efficacement un large éventail d'environnements d'entreprise. Avaya Nexus™ est spécialement conçu pour les organisations ayant des exigences élevées en matière de fiabilité, de réglementation ou de souveraineté, où la voix fonctionne comme une infrastructure de communication critique et où les interruptions de service ne sont pas acceptables.

Pour les environnements où les communications sous-tendent la sécurité des personnes, la continuité et la responsabilité, la modernisation doit être disciplinée et axée sur l'infrastructure.

En savoir plus sur l'infrastructure de communications critiques Avaya Nexus™