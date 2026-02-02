All 4 Customer
Les 24, 25 et 26 mars prochains, retrouvez Avaya sur le salon All 4 Customer, à Paris, Porte de Versailles pour découvrir comment transformer vos plus grands défis en opportunités.
Avaya vous invite à un voyage au cœur de l'expérience client lors du salon All 4 Customer Paris, qui se tiendra du 24 au 26 mars 2026.
Vos clients attendent de chaque interaction qu'elle soit simple, intuitive et mémorable. De votre côté, vous souhaitez découvrir comment améliorer le parcours client grâce à l’IA et à une orchestration intelligente.
Pendant les 3 jours du salon :
Retrouvez-nous sur notre stand E30 pour échanger sur vos challenges en matière d’expérience client. Nos experts seront à votre disposition pour :
- Réaliser votre Diagnostic CX Express en direct.
- Vous présenter des démonstrations de solutions concrètes à vos enjeux
- Discuter de vos projets et vous proposer des pistes de réflexion
Le point d’orgue de votre visite - mercredi 25 mars :
Ne manquez surtout pas notre atelier exclusif, qui aura lieu le mercredi 25 mars. C'est là que nous vous livrerons les clés pour agir :
"Les 10 douleurs secrètes - ou pas - des professionnels de l'expérience client (et comment les guérir)."
- Date : mercredi 25 mars
- Heure : 14h
- Lieu : Agora Beethoven
Vous voulez une démo ou discuter d’un point en particulier ?
Réservez un créneau de 15 minutes avec nos experts