Omar Javaid est SVP et Chief Product Officer d’Avaya. Il a plus de 20 ans d’expérience dans des postes de direction générale et de produits chez Vonage, Google, Qualcomm, HP et Motorola.

Il occupait dernièrement le poste de vice-président et directeur général chez Qualcomm, où il était responsable du portefeuille mondial de produits logiciels de l’entreprise. Avant de rejoindre Qualcomm, il a occupé le poste de président de Nexmo, la division API de Vonage, après avoir débuté en tant que directeur des produits. Chez Vonage, il a fait partie de l’équipe de direction qui a transformé l’entreprise d’une société de télécommunications en une société de logiciels d’entreprise de premier plan dans les domaines UCaaS, CCaaS et CPaaS, pour aboutir à une acquisition de 6,2 milliards de dollars par Ericsson.

Omar Javaid était auparavant vice-président de la gestion des produits chez Motorola Mobility, une société de Google. Il a fait partie de l’équipe de direction qui a mené à bien le redressement de Motorola, ce qui a conduit à son acquisition par Google pour un montant de 12,5 milliards de dollars. À ce titre, il était responsable des produits innovants en matière de téléphones intelligents, de tablettes, de logiciels et de convergence télévisuelle. Au cours de son mandat chez Motorola, il a conçu et lancé un certain nombre de produits réussis et primés, notamment le Razr I, le premier smartphone au monde basé sur la technologie Intel fabriqué par un grand équipementier. Celui-ci a bénéficié d’une campagne de marketing de 100 millions de dollars. Parallèlement à la gestion et au lancement commercial réussis de produits matériels, il a également dirigé les initiatives de Motorola en matière de logiciels, de services en nuage et de stratégie des médias.

Avant de rejoindre Motorola, Omar a été cadre chez Qualcomm pendant sept ans, après l’acquisition de la dernière entreprise qu’il avait fondée (Mobilocity). Il était précédemment vice-président chargé du marketing, de la stratégie et du développement commercial pour l’unité d’affaires MediaFLO Technologies.

Auparavant, M. Javaid a été un cadre et un entrepreneur prospère, apportant plus de 15 ans d’expérience technologique et entrepreneuriale dans les secteurs des télécommunications, des médias et de l’Internet avec des entreprises de premier plan telles que Deloitte & Touche. Omar est diplômé en chimie et en biologie cellulaire et moléculaire de l’université du Michigan, et a suivi une formation de cadre à la Harvard Business School et à l’université de Stanford.