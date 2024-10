La capacité de votre équipe de soins à communiquer avec les patients tout au long de leur parcours de santé est essentielle à la mission qui consiste à appuyer leur plan de soins et à réduire le nombre de nouvelles admissions. En connectant les personnes, les ressources, les données et les solutions, vous pouvez optimiser les opérations et réduire les risques, tout en augmentant l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. Lorsqu'il s'agit de la transformation numérique de votre système de santé, rien n'est plus important qu'une solution de communication flexible.