Notre engagement à la protection de la vie privée

Avaya s'engage à vous faire profiter de son expérience au moyen de solutions technologiques de pointe qui améliorent la protection de la vie privée et par le biais de solutions Cloud qui fournissent sécurité et confidentialité. Nous possédons une grande expérience en matière de protection des données à caractère personnel et d'aide aux clients qui doivent se plier à des normes de sécurité très poussées (par ex., institutions gouvernementales, autres administrations et organismes publics, comme les institutions financières) pour respecter leurs obligations légales relatives à la protection de la vie privé et la sécurité.