Afin d’aider ses clients à respecter leurs obligations lorsque ceux-ci utilisent des solutions Avaya, Avaya a travaillé sur différents axes, en voici les principaux :

Engagement contractuel pour la protection des données à caractère personnel – Addendum sur le traitement des données

Avaya propose à ses clients du monde entier son Addendum sur le relatif au traitement des données. Ce document répond aux exigences légales prescrites par les lois sur la protection des renseignements personnels du Canada et confère aux clients d’Avaya les droits contractuels nécessaires au contrôle des renseignements à caractère personnel (ou « Données Personnelles ») confiés à Avaya à des fins de traitement.

Sécurité du traitement des données

La sécurité des données est une priorité absolue pour Avaya, tout comme elle l’est pour ses clients. Avaya a mis en place des mesures de sécurité administratives, techniques et physiques afin de protéger les données personnelles.

Avaya dispose également d'une équipe dédiée à la réponse aux incidents de violation de données (DBIRT) qui joue un rôle de premier plan en cas de violation de données. L'objectif spécifique de cette équipe interfonctionnelle est de répondre efficacement aux violations de données afin de minimiser leur impact sur Avaya ou sur des tiers, y compris les clients d'Avaya.

Protection des données dès la conception et par défaut

La gamme de solutions sur site et cloud d’Avaya comprend des fonctionnalités technologiques intégrées qui permettent à ses clients de répondre aux exigences en matière de protection des données à caractère personnel dès la conception et par défaut. En outre, Avaya est là pour vous conseiller dans le choix de vos paramètres individuels et travailler avec votre équipe afin de s’assurer que vous êtes en mesure d’utiliser nos solutions de la manière qui optimise le plus la protection des données.

Une présentation des méthodes de contrôle de la protection et de la sécurité du traitement et de l’accès aux différents types de données au sein des produits Avaya, ainsi que des instructions sur la manière de localiser la Politique de protection des données applicable auxdits produits de la gamme Avaya sont disponibles sur notre page « Protection des données personnelles au sein de nos produits » (Privacy Within Our Products).