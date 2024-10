Nous pouvons nous associer à un ou plusieurs tiers (annonceurs et réseaux de publicité par exemple) pour afficher des annonces sur notre Site Internet et/ou gérer et présenter des annonces sur d’autres sites. Des cookies publicitaires et de ciblage sont utilisés pour diffuser des annonces plus pertinentes à vos yeux, mais servent également à limiter la fréquence d’apparition d’une annonce et à déterminer l’efficacité d’une campagne publicitaire par le suivi des clics de l’utilisateur. Généralement, ils sont placés par des réseaux publicitaires tiers avec l’autorisation de l’exploitant du site Internet, mais peuvent aussi être placés par l’exploitant lui-même. Ils sont capables de mémoriser votre consultation préalable d’un site Internet, et cette information sera partagée avec d’autres sociétés y compris d’autres annonceurs. Les deux manières dont nous utilisons les cookies publicitaires et de ciblage sont décrites ci-dessous :

On parle de publicité ciblée par centres d’intérêt lorsque des cookies sont placés sur votre appareil par nos prestataires tiers, qui mémorisent vos activités de navigation sur Internet et regroupent vos centres d’intérêt afin de vous proposer des annonces ciblées, qui peuvent être plus pertinentes à vos yeux lorsque vous consultez notre Site Internet. Il est également possible d’utiliser vos précédentes activités de navigation sur Internet pour déduire des choses vous concernant, telles que les données démographiques (par exemple, votre âge, votre sexe, etc.). Ces informations peuvent également être utilisées pour accroître la pertinence des annonces présentées sur notre Site Internet.

Le reciblage est une forme de publicité ciblée par centres d’intérêt qui permet à nos partenaires publicitaires de vous présenter des annonces en fonction de vos activités de navigation en ligne ailleurs que sur notre Site Internet. Il permet aux sociétés de proposer des annonces aux personnes ayant préalablement visité leur site Internet. Ces cookies sont généralement placés sur votre appareil par des réseaux publicitaires tiers.