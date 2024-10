Website-Cookie-Erklärung

Cookies sind Textdateien mit wenig Information darauf, die auf Ihr Computer heruntergeladen werden, wenn Sie eine Website besuchen. Infolgedessen werden die Cookies bei jedem weiteren Besuch an die ursprüngliche Website zurückgesendet, damit diese den Computer des Benutzers erkennen kann. (Cookies können jedoch keine anderen Daten von der Festplatte Ihres Computers ablesen). Die “unbedingt notwendigen (essentiellen) Cookies” werden verwendet, um die ordnungsgemäße Funktionalität der Website zu gewährleisten, die sonst möglicherweise nicht richtig funktionieren wird. (Im nachstehenden Abschnitt “Cookies, auf unserer Website” finden Sie Beschreibungen.) Zusätzliche Cookies, wie z. B. “Leistung Analyse“, “Funktionalität und Personalisierung”, ”Werbung (Targeting)” werden verwendet, um die Navigationsmöglichkeiten zu verbessern, beispielsweise um Ihnen ein effizientes Surfieren zwischen den Seiten zu ermöglichen; um Ihre Präferenzen festzuhalten; um Ihre Erfahrung zu verbessern; um sicherzustellen, dass die Anzeigen, die Sie online sehen, für Sie relevant sind; um uns Berichtsinformationen zu liefern usw. Wenn Sie die Cookies nicht akzeptieren, sind sind manche Funktionen unserer Website möglicherweise inaktiv. (Im nachstehenden Abschnitt “Cookies, auf unserer Website” finden Sie Beschreibungen.) Cookies, die vom Eigentümer der Website gesetzt werden (Avaya im konkreten Fall),, nennt man “Cookies von Erstanbietern (First Party Cookies”. Cookies, die von Dritten und nicht dem Eigentümer der Website gesetzt werden, nennt man “Cookies von Drittanbietern (Third Party Cookies)”. Third Party Cookies ermöglichen Funktionen von Drittanbietern, die über die Website oder den Service zugänglich sind, die Sie verwenden (z. B. Werbung, interaktive Inhalte und Analysen). Die Drittanbieter, die für diese Third Party Cookies verantwortlich sind, können Ihren Computer erkennen, (i) wenn Sie damit die Website oder den Service aufrufen und (ii) auch wenn Sie mit diesem Computer bestimmte andere Websites oder Services aufrufen. Avaya hat keine Kontrolle über Cookies von Drittanbietern (Third Party Cookies), die auf Ihren Browser geladen werden, und ist daher nicht für die Verwendung solcher Cookies verantwortlich, selbst wenn der Zugriff zu der Website dieses Drittanbieters über einen Link auf unserer Website erfolgt. Bitte beachten Sie, dass die von Dritten installierten Cookies Ihre Internetaktivitäten möglicherweise auch dann noch überwachen, wenn Sie unsere Website bereits verlassen haben. Wir empfehlen ein regelmäßiges Löschen Ihrer Browserdaten. Behalten Sie nur die Cookies, die aus Quellen stammen, denen Sie vertrauen. (Weitere Informationen wie Cookies auf Ihrem Computer zu löschen sind, finden Sie im nachstehenden Abschnitt “Wie kann man Cookies kontrollieren?”.)

Es gibt zwei Arten von Cookies. “Persistente Cookies”verbleiben für einen bestimmten Zeitraum, wie im Cookie festgelegt, auf dem Computer des Benutzers. Sie werden jedes Mal aktiviert, wenn der Benutzer die Website besucht, die den Cookie erzeugt hat. “Sitzungscookies” sind temporär. Sie ermöglichen es den Websitebetreibern, die Aktivitäten eines Benutzers während einer Browsersitzung zu verknüpfen. Eine Browsersitzung beginnt, wenn der Benutzer das Browserfenster öffnet, und endet, wenn er es schließt. Sobald der Benutzer den Browser schließt, werden alle Sitzungscookies gelöscht.

Soweit IP-Adressen oder ähnliche Bezeichner nach lokalem Recht als personenbezogene Daten behandelt werden, behandeln wir diese indirekten Bezeichner auch als “personenbezogene Daten” (d. h. Informationen, die eine Person identifizieren oder identifizieren können). Wir verknüpfen solche persönlichen Daten nicht direkt mit den Domäneninformationen, es sei denn dies ist notwendig, um Ihnen die Nutzung unserer Website zu ermöglichen und/oder Missbrauch und Betrug auf unserer Website zu verhindern.

