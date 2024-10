Globale Datenschutzrichtlinie

Diese Richtlinie zusammen mit den Richtlinien für Verantwortliche und Auftragsverarbeiter in den verbindlichen internen Datenschutzvorschriften (genehmigt von den europäischen Datenschutzbehörden), beschreiben die allgemeinen Praktiken der Handhabung personenbezogener Daten bei Avaya.

Avaya verpflichtet sich stets dazu, Transparenz über alle Aktivitäten zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu schaffen und alle geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften zu befolgen. Aufgrund der großen Auswahl an Produkten und Diensten geschieht dies durch verschiedene Datenschutzerklärungen/Faktenblätter zum Datenschutz. Je nach seiner Rolle (als Verantwortlicher vs. Auftragsverarbeiter) verfolgt Avaya einen mehrschichtigen Ansatz, um seine Kunden und/oder betroffene Personen, je nach Sachlage, gründlich über den Umgang mit ihren personenbezogenen Daten zu informieren. Wenn Avaya Verantwortlicher ist, erfüllt es seine Transparenzverpflichtungen (z. B. die Arten personenbezogener Daten, die Avaya erhebt und aufbewahrt; wie Avaya personenbezogene Daten erhebt und aufbewahrt; die Zwecke, zu denen Avaya personenbezogene Daten erhebt, aufbewahrt, verwendet und offenlegt usw.) über die anwendbaren Ad-hoc-Datenschutzerklärungen; wenn Avaya Auftragsverarbeiter ist, stellt es seinen Kunden (den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen) Informationen zur Verfügung, damit diese ihren Transparenzverpflichtungen nachkommen können.

Sofern nicht anderweitig vereinbart oder in einer spezifischeren Datenschutzerklärung bzw. einem spezifischeren Faktenblatt zum Datenschutz dargelegt, überträgt Avaya im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit personenbezogene Daten ins Ausland, um seine internationalen Ressourcen, einschließlich verbundener Unternehmen und vertrauenswürdiger Dritter, zum Zwecke der Bereitstellung angeforderter Lösungen oder zur anderweitigen Abwicklung seiner Geschäfte zu nutzen. Dies bedeutet, dass personenbezogene Daten, die Avaya in der Rolle eines für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder in der Rolle eines Auftragsverarbeiters zur Verfügung gestellt werden, international übertragen werden. Dazu gehören verschiedene Arten von personenbezogenen Daten:

auf der einen Seite personenbezogene Daten wie Geschäftskontaktdaten und andere Informationen, die von Avaya verarbeitet werden, um die Verträge mit Kunden abzuschließen und zu verwalten, sowie die personenbezogenen Daten von Avayas eigenen Mitarbeitern, und

auf der anderen Seite personenbezogene Daten, die für die Bereitstellung der Lösungen von Avaya erforderlich sind (nach verschiedenen Datenschutzgesetzen üblicherweise als „Verarbeitung im Auftrag“ bezeichnet).

Letzteres ergibt sich hauptsächlich aus vertraglichen Vereinbarungen mit Avayas Kunden und insbesondere deren individueller Nutzung der von Avaya bereitgestellten Lösungen (und Input dazu). Zu den Arten solcher personenbezogenen Daten gehören in der Regel Name, Kontaktinformationen (Firma, Titel/Position, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, physische Adresse), Verbindungsdaten, Standortdaten, Video/Anruf(aufzeichnungs)-Daten und davon abgeleitete Metadaten usw. Weitere Informationen zum Datenschutz innerhalb der jeweiligen Avaya-Lösungen finden Sie in Angebots-/Dienstbeschreibungen, Datenschutzerklärungen/Datenschutz-Faktenblättern zu Produkten oder auf der Seite Datenschutz innerhalb unserer Produkte.