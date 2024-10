La présente politique et les règles d’entreprise contraignantes, politiques relatives au responsable du traitement et au sous-traitant (approuvées par les autorités européennes de protection des données), décrivent les pratiques générales de gestion des données à caractère personnel chez Avaya. Avaya s’engage toujours à assurer la transparence de toutes les activités de traitement des données à caractère personnel et à se conformer à toutes les lois et réglementations sur la protection des données à caractère personnel en vigueur. En raison de la vaste gamme de produits et de services, ce travail s’effectue par le biais de diverses déclarations/fiches d’information relatives à la protection des données à caractère personnel. Avaya, en fonction de son rôle (responsable des données ou sous-traitant des données) adopte une approche à plusieurs niveaux afin d’informer soigneusement ses clients et / ou les personnes concernées, le cas échéant, sur la gestion de leurs données à caractère personnel.

Lorsqu’Avaya est responsable du traitement des données, elle remplit ses obligations de transparence (e.g., les types de données à caractère personnel qu’elle recueille et détient ; la manière dont elle recueille et détient les données à caractère personnel, les finalités pour lesquelles les données sont recueillies, détenues, utilisées et divulguées ; etc.) par le biais de déclarations sur la protection des données à caractère personnel applicables ad hoc ; lorsqu’ Avaya est un sous-traitant des données, elle fournit des informations à ses clients (les responsables du traitement des données) afin que ceux-ci puissent satisfaire leurs obligations de transparence.

Sauf accord contraire ou énoncé dans une déclaration ou fiche d’information relative à la protection des données à caractère personnel plus spécifique, dans l’exercice normal de ses activités, Avaya transférera certaines données personnelles à l’étranger pour exploiter ses ressources internationales, y compris à des sociétés affiliées et des tiers de confiance, afin de fournir les solutions demandées ou conduire ses activités. Cela signifie que les données à caractère personnel fournies à Avaya, à la fois en tant que responsable du traitement des données ou en tant que sous-traitent des données, seront transférées à l’international. Cela inclut divers types de données à caractère personnel :

les données à caractère personnel telles que les contacts professionnels et d’autres informations traitées par Avaya pour clôturer et administrer ses accords avec les clients, ainsi que les données à caractère personnel de ses propres employés.

les données à caractère personnel requises dans le but de fournir ses solutions (généralement considéré comme « traitement pour le compte de », en vertu de diverses lois sur la protection des données à caractère personne).

Ces dernières résultent principalement d’accords contractuels conclus entre Avaya et ses clients et, en particulier, de leur utilisation individuelle (et de leurs saisies et contributions) des solutions fournies par Avaya. Ces données à caractère personnel comprennent généralement le nom, les coordonnées (société, fonction / poste, adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse physique), les données de connexion, les données de localisation, les données d’enregistrement vidéo / des appels, et les métadonnées dérivées de ceux-ci, etc.

De plus amples informations concernant la protection des données à caractère personnel dans les solutions Avaya figurent dans les offres / descriptions de service, les déclarations de confidentialité/fiches d’informations relatives à la protection des données à caractère personnel dans les produits ou sur la page Protection des données à caractère personnel au sein de nos produits.