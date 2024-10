La présente déclaration générale sur la protection des données à caractère personnel (« Déclaration ») décrit la manière dont Avaya LLC (350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, États-Unis), et ses filiales/sociétés affiliées (collectivement, « la société », « nous », « notre » ou « nos ») recueille, utilise, divulgue et stocke vos informations dans certains contextes. Nous traitons principalement les données à caractère personnel (telles que définies ci-dessous) en tant que « sous-traitant » ou « prestataire de services » afin de fournir des services au nom de nos entreprises clientes. Nous ne traitons que certaines données personnelles en tant que « contrôleur », telles que des informations sur le personnel de nos clients commerciaux, partenaires revendeurs, prospects et fournisseurs et d’autres personnes interagissant avec nous, que nous recueillons par le biais de nos sites internet, comptes sur les réseaux sociaux et applications mobiles (collectivement, nos « Propriétés Numériques »), événements (y compris en personne), concours et autres promotions et par le biais d’autres interactions en ligne et hors ligne, y compris la communication par courrier électronique (par exemple, si vous négociez un contrat au nom de l’une de nos entreprises clientes, que vous représentez) ou que nous pouvons avoir besoin de traiter à des fins d’octroi de licences. La présente Déclaration s’applique aux données à caractère personnel que nous traitons en tant que contrôleur. Si nécessaire, nous vous fournirons d’autres déclarations.

Lorsque nous traitons des données à caractère personnel pour le compte et selon les instructions de nos clients (en tant que sous-traitant ou prestataire de services), nous sommes liés par des obligations contractuelles et la présente Déclaration ne s’applique dès lors pas. Nous ne contrôlons pas et ne sommes pas responsables des pratiques de nos clients en matière de protection de la vie privée et de collecte de données. La présente Déclaration ne s’applique pas non plus aux demandeurs d’emploi ni à notre personnel.