Notre manière de communiquer évolue constamment et ces changements modifient l'interaction entre les instances publiques et les citoyens. Pour certains, cet avenir peut paraître intimidant. Mais, la réalité est bien là. En effet, les organisations étatiques ont accès à plus d'outils et de ressources que jamais afin de répondre aux besoins de leurs citoyens et aux employés. Avaya est en mesure de fournir ces avancées technologiques. Nos solutions sont conçues pour aider votre organisation à suivre le monde connecté avec ses nouveaux canaux numériques sur mobile, vidéo et sociaux.