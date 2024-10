Il modo in cui comunichiamo è in perenne evoluzione e questi cambiamenti influiscono sul modo in cui le agenzie di governo interagiscono con i loro elettori. Ad alcuni questo futuro può mettere ansia. Tuttavia, mai come ora le agenzie hanno avuto accesso a strumenti e risorse che consentono loro di soddisfare i bisogni dei cittadini e dei dipendenti che si occupano ogni giorno del loro benessere.

Avaya è in grado di fornire questi progressi tecnologici. Le nostre soluzioni sono state progettate per aiutare la tua agenzia governativa a rimanere al passo con i nuovi canali digitali: i dispositivi mobili, il video e i social media.