Ogni business è diverso. Oggi siamo in una fase in cui ogni business sta muovendo – se non saltando – verso la trasformazione digitale.E ciò significa aver a che fare con i grandi cambiamenti relativi al Cloud, all’Intelligenza Artificiale, alla Mobility e alla Customer Experience.Non importa dove stai andando, il nostro team di esperti è specializzato nel fare in modo che tu abbia i migliori ritorni di business dai tuoi investimenti.Siamo sempre molto attenti a salvaguardare la performance e la disponibilità del tuo sistema di comunicazione. Per progetti immediati e futuri, i Servizi Avaya Intelligent Xperiences ti supportano dalla fase di design a quella di implementazione con continuità nella gestione e nell’assistenza.