Suddetta Informativa, insieme alle Norme vincolanti d’Impresa: normative per il titolare e per il responsabile del trattamento (approvate dalle autorità europee di protezione dei dati), descrive le prassi generali di gestione dei Dati personali adottati da Avaya.

Avaya si impegna a garantire sempre la trasparenza in tutte le sue attività di trattamento Dati Personali e a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti in materia di privacy. In virtù della sua vasta gamma di prodotti e servizi, tale funzione viene espletata attraverso varie dichiarazioni / o schede informative sulla privacy. A seconda del ruolo svolto (in qualità di Titolare del trattamento dei dati o Responsabile di tale trattamento), Avaya adotta un approccio a più livelli per informare accuratamente i propri clienti e/o i Soggetti interessati, ove previsto, in merito alla gestione dei loro Dati personali. Laddove Avaya risulti essere il Titolare del trattamento dei dati, è tenuta all’adempimento dei propri obblighi di trasparenza (ad es. riguardo Dati personali che Avaya raccoglie e conserva; in che modo Avaya raccoglie e conserva i Dati personali; le finalità per le quali Avaya raccoglie, conserva, utilizza e divulga i Dati personali, ecc.) tramite dichiarazioni sulla privacy ad hoc pertinenti; qualora invece Avaya funga da Responsabile del trattamento dati, provvederà a fornire informazioni ai suoi clienti (i Titolari del trattamento) in modo che questi ultimi siano in grado di adempiere ai propri obblighi di trasparenza.

Salvo diversamente concordato o stabilito da una qualsivoglia dichiarazione o scheda informativa sulla privacy più specifica, nel corso dell’attività Avaya trasferirà i Dati personali all’estero per sfruttare le sue risorse internazionali, comprese le società affiliate e le terze parti di fiducia, allo scopo di fornire le soluzioni richieste o effettuare le operazioni commerciali dell’azienda in altro modo. Ciò significa che i Dati personali forniti ad Avaya, sia nel suo ruolo di Titolare che in quello di Responsabile del trattamento dati, saranno trasferiti a livello internazionale. Questo processo comprende vari tipi di Dati Personali: (i) da un lato, Dati Personali come dati di contatto aziendale e altre informazioni trattate da Avaya per concludere e gestire i contratti con i clienti aziendali, nonché i Dati Personali dei suoi dipendenti, e (ii) dall’altro, i Dati Personali necessari a fornire le soluzioni aziendali appropriate (generalmente considerato come “Trattamento per conto terzi” ai sensi delle varie disposizioni di legge sulla privacy). Quest’ultimo punto deriva principalmente da accordi contrattuali con i clienti dell’azienda e, in particolare, dall’utilizzo delle soluzioni fornite da Avaya di ciascuno (e dalla loro immissione di dati in tali soluzioni). Le tipologie di tali Dati Personali generalmente comprendono nome, recapiti (società, titolo / posizione, indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo fisico), dati di connessione, dati di localizzazione, dati relativi a videochiamate / telefonate (registrazioni), dati e metadati conseguentemente derivati, ecc. Ulteriori informazioni in materia di privacy nell’ambito delle rispettive soluzioni Avaya sono disponibili nelle descrizioni delle offerte / dei servizi, nelle dichiarazioni / schede informative sulla privacy dei prodotti o sulla pagina Disposizioni sulla privacy nell’ambito dei prodotti aziendali.