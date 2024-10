I cookie sono file di testo contenenti piccole quantità di informazioni che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando egli visita un sito web. Di conseguenza, i cookie vengono inviati al sito web di origine in occasione di qualsiasi visita successiva, al fine di consentire a tale sito di riconoscere il dispositivo dell’utente (si noti tuttavia che i cookie non possono leggere altri dati relativi al disco rigido del dispositivo). I “Cookie strettamente necessari (essenziali)” (per una descrizione, vedere la sezione intitolata “Cookie offerti tramite il nostro sito web”) sono utilizzati per garantire la corretta funzionalità del sito web, che altrimenti potrebbe non funzionare correttamente. Altri cookie (ad esempio, “Performance e Analytics cookie”, “Functionality e Customization cookie”, “Advertising cookie (Targeting)”, le cui descrizioni sono contenute nella sezione sottostante intitolata “Cookie offerti tramite il nostro sito web”) sono utilizzati per migliorare le prestazioni di navigazione, al fine di (ad esempio) permettere all’utente di navigare tra le pagine in modo efficiente, ricordare le sue preferenze, migliorare la sua esperienza, garantire che le pubblicità che vede online siano rilevanti, così come per fornirci informazioni di reporting, ecc. Non accettando i cookie, alcune funzionalità del nostro sito web potrebbero non essere accessibili. I cookie impostati dal proprietario del sito web (in questo caso, Avaya) vengono chiamati “Cookie di Prima Parte”. I cookie impostati da parti diverse dal proprietario del sito web vengono invece chiamati “Cookie di Terza Parte”. I cookie di Terza Parte consentono di fornire funzioni o funzionalità di terze parti sul sito web o servizio in utilizzo, oppure attraverso gli stessi (quali pubblicità, contenuti interattivi e analisi). Le terze parti che impostano tali cookie possono riconoscere il dispositivo dell'utente (i) quando visita il sito web o il servizio in questione (ii) quando visita determinati altri siti web o servizi. Avaya non ha alcun controllo sui cookie di terzi caricati sul browser dell’utente e, pertanto, non è responsabile dell’utilizzo di tali cookie, anche se l’accesso al sito web di tali terzi avviene tramite reindirizzamento per mezzo del collegamento fornito sul nostro sito web. Si prega di notare che i cookie installati da terze parti possono continuare a monitorare le attività online dell’utente anche dopo che questi abbia lasciato il nostro sito web. Si consiglia di pulire regolarmente i dati di navigazione per conservare solo i dati provenienti da fonti affidabili (per ulteriori informazioni su come eliminare i cookie dal dispositivo, vedere la sezione sottostante intitolata “Modalità di controllo dei cookie da parte dell’utente”).

Vi sono due tipi di cookie. I “Cookie persistenti” vengono memorizzati sul dispositivo dell’utente per un periodo di tempo specificato nel cookie. Vengono attivati ogniqualvolta l'utente visiti il sito web che ha creato quel particolare cookie. I “Cookie di sessione” sono temporanei e consentono agli operatori del sito web di collegare le azioni di un utente durante una sessione del browser. Una sessione del browser inizia quando un utente apre la finestra del browser e termina quando la chiude. Quando un utente chiude il browser, tutti i cookie di sessione vengono eliminati.

Nella misura in cui gli indirizzi IP o identificatori simili vengono considerati dati personali dalla legge locale, anche Avaya considera tali identificatori indiretti “dati personali” (ad es., informazioni che identifichino o possano identificare un singolo). Avaya non correla direttamente i dati personali alle informazioni sui domini, salvo nei casi in cui risulti necessario per prevenire eventuali illeciti o frodi sul nostro sito web.

Per ulteriori informazioni sui cookie, fare clic qui.