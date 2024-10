Sia che si stia gestendo un contact center on-prem - come Avaya Call Center Elite - e sia che si sia già pronti a migrare in toto al cloud, noi rendiamo semplice qualsiasi percorso di innovazione. Avaya Experience Platform è una soluzione cloud pubblica progettata per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a innovare senza interruzioni, portando nuove caratteristiche e funzionalità a clienti e dipendenti. Con Avaya Experience Platform Connect, è possibile aggiungere le migliori tecnologie cloud ad Avaya Call Center Elite. Questo approccio ibrido non ha eguali nel settore. È un'innovazione aggiuntiva, che consente di sfruttare le nuove funzionalità non appena sono disponibili, con aggiornamenti continui evitando tempi di inattività.