Impiega un agente virtuale Avaya nella tua azienda per migliorare e creare app self-service, creando un’esperienza di servizio più intuitiva ed efficiente per i tuoi clienti e utenti. I nostri agenti virtuali dispongono di strumenti di linguaggio naturale e replicano l’esperienza di un agente reale parlando, ascoltando e comprendendo i chiamanti, fornendo soluzioni di auto-aiuto per problemi comuni e, se necessario, inoltrando facilmente le chiamate ai tuoi agenti umani.