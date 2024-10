INNOVATION WITHOUT DISRUPTION™

Occorre innovare per interagire con i clienti in più punti di contatto. Il cloud ti offre ciò di cui hai bisogno ma forse non vi sentite ancora pronti per una soluzione full-cloud. Le opzioni di cloud ibrido di Avaya ti permettono una transizione per gradi, ai tuoi ritmi. Inizia aggiungendo funzionalità cloud alla tua piattaforma on-prem. Oppure, per un passaggio più rapido al cloud, puoi scegliere un ambiente costruito su misura per te.