Declaración de Cookies del Sitio Web

Es importante saber que todas las preferencias (cuando ejerces el derecho a decidir si aceptas o rechazas las Cookies) se perderán si eliminas las Cookies y el sitio web no funcionará adecuadamente o perderá algo de funcionalidad.

Herramienta de preferencia de Cookies del sitio web

Puedes ejercer tus preferencias acerca de qué Cookies se utilizan en nuestro sitio web mediante nuestro Centro de preferencia de Cookies. Ten en cuenta que si aceptas las Cookies de nuestro Sitio Web y luego decides cambiar tus preferencias de Cookies, las Cookies que ya se hayan colocado en tu dispositivo seguirán activas hasta que caduquen; sin embargo, nuestro Sitio Web se adherirá a la nueva configuración de preferencias de Cookies que hayas seleccionado y no colocará Cookies nuevas/no deseadas en tu dispositivo. Si no deseas esperar hasta que caduquen las Cookies iniciales, puedes configurar tu navegador y eliminar las Cookies respectivas en tu dispositivo.

Además, también puede ejercer tus preferencias de Cookies visitando el Centro de preferencias de TRUST en línea.

Controles del navegador

Puedes establecer o modificar los controles del navegador web para aceptar o rechazar Cookies. Si deseas rechazar Cookies, aun puedes utilizar nuestro Sitio Web, pero se restringirá el acceso a algunas funcionalidades y zonas del Sitio Web. Debido a que los medios por los cuales tú puedes rechazar Cookies a través de los controles del navegador web varían de navegador en navegador, te recomendamos visitar el menú de ayuda del navegador para obtener más información. Puedes encontrar más información sobre cómo cambiar la configuración de tu navegador accediendo a los siguientes hipervínculos: para Firefox haz clic aquí, para Chrome haz clic aquí, para Safari haz clic aquí, para Internet Explorer haz clic aquí.

Cómo desactivar los anuncios dirigidos en línea

Si deseas desactivar por completo las Cookies de publicidades de terceros en tu navegador web, puedes hacerlo en el sitio de Internet Advertising Bureau Consumer Advice (Asesoría al Consumidor de la Agencia de Publicidad por Internet) disponibleaquí, opcionalmente, puedes visitar el sitio de Digital Advertising Alliance (Alianza de Publicidad Digital) disponible aquí. Te entregarán una lista con todas las Cookies que actualmente están establecidas en tu dispositivo y te indicarán cómo desactivarlas. Ten en cuenta que si eliges no recibir Cookies de publicidades, esto no significa que no verás publicidades cuando navegues por Internet. Esto significa que las publicidades que verás no serán personalizadas para ti.

Do Not Track (no rastrear)

Algunos navegadores de Internet (por ejemplo, Explorer, Firefox, Safari) incluyen la capacidad de transmitir señales de Do not Track (“DNT”). Nuestro Sitio web responde a las señales DNT para Cookies de publicidad (dirigidas); por lo tanto, dichas Cookies no se establecerán en tu dispositivo siempre que la función DNT se haya habilitado correctamente en tu navegador. Puedes encontrar más información sobre DNT en la página del “Foro de privacidad del futuro” disponible aquí.