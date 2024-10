Overflow del canale voce agli agenti in cloud

Instrada le chiamate vocali ai tuoi agenti in cloud, che hanno il vantaggio di avere attributi contestualizzati e interazioni aggiornate con le ultime informazioni. Inizia in piccolo (magari con chiamate per un nuovo prodotto, una campagna o un’area geografica) e scala in base alle necessità. Aggiungere agenti in cloud è sempre facile e veloce.