A prescindere dall’utilizzo di una soluzione Avaya in modalità on-premise, cloud pubblico o privato, è possibile mantenere la continuità aziendale aggiungendo le soluzioni di chiamata Avaya a Microsoft Teams. Per saperne di più sulle diverse opzioni e su come integrare la funzionalità vocale in Microsoft Teams oggi stesso, contatta uno dei nostri esperti Avaya compilando il modulo qui sotto.