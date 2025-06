Die Pandemie führte dazu, dass ausgelagerte Call Center abgeschaltet wurden, wodurch eine Unmenge von Rückständen und unglücklichen Kunden blieb. Ebenso wirkten sich Lockdowns stark auf Servicezentren im Ausland aus, die nur auf den Betrieb mit Personal vor Ort ausgelegt waren.

Insgesamt gelang den Banken der Massenübergang zu Remote-Arbeit mit bemerkenswerter Effektivität und fuhren mit kleinen Teams fort, die wichtige Funktionen in Büros aufrechterhielten. Ein Problempunkt war die Betreuung und Verwaltung der überwältigenden Anzahl von Anträgen für staatlich unterstützte Hilfskredite, für die Banken eine große Anzahl von Mitarbeitern als Unterstützung einplanten. Dies könnte eine kurzfristige Lösung bei Produktivitätsabflachung gewesen sein, da der Druck des Vereinbarens von Arbeit und Privatleben sich fortsetzte.

Die Pandemie unterstrich die Notwendigkeit, dass Agenten an vorderster Front darauf vorbereitet waren, Probleme in Sekunden zu lösen. Sie benötigen einen konsultierbaren Knowledge-Hub mit Kommunikation, die so gut ist wie persönliche Interaktionen. Mit Avaya OneCloud können Sie die Echtzeit-Reaktionsfähigkeit bieten, die Kunden von einer Mitarbeiterschaft erwarten, die in der Lage ist, individuelle Anforderungen zu erfüllen.