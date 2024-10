Amy O'Keefe ist Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Avaya. Sie bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung und Führungsqualitäten im Finanzbereich in privaten und öffentlichen Unternehmen mit. Zuletzt war sie CFO bei WW International, Inc, besser bekannt als Weight Watchers, einem börsennotierten Unternehmen für Gewichtsmanagement.

Davor war sie mehr als zehn Jahre lang als CFO für mehrere Private-Equity-Unternehmen tätig, die hauptsächlich im Bereich der Konsumgüterindustrie angesiedelt sind und alle eine Umstrukturierung benötigten, um ihren Unternehmenswert zu steigern. Fast die Hälfte ihrer Karriere war sie in verschiedenen Führungspositionen bei The Black & Decker Corporation tätig, zuletzt als CFO der Worldwide Power Tools and Accessories Division. Sie begann ihre Karriere bei Ernst & Young und ist seit langem als Wirtschaftsprüferin tätig.

Amy schloss ihr Studium an der Loyola University in Baltimore, Maryland, mit Summa Cum Laude ab. Sie wohnt derzeit mit ihrer Tochter in New York, New York.