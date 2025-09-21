Kundenerfahrung ist für den Erfolg von größter Bedeutung
Ihr Wachstum hängt davon ab, erstklassige Kundenerfahrungen zu liefern, die zu hervorragenden Bewertungen, Empfehlungen und neuen Geschäftsbeziehungen führen. Erfreuen Sie Ihre Kunden weiterhin mit innovativen Diensten, die eine wahre Fundgrube an aufschlussreichen Daten bilden und die Erfahrungen sofort an die Kundenbedürfnisse anpassen.
Immer online sein
Halten Sie alle Informationen, Ressourcen und Unterstützung bereit, die Kunden benötigen. Automatisieren Sie Dienste wie Zahlungserinnerungen, Passwortrücksetzungen, Wiederherstellungszeitpläne und mehr.
Reaktionsschnell sein
Lassen Sie Kunden bei Bedarf nahtlos von einer browserbasierten Chat-Sitzung mit einem virtuellen Agenten zu einem Live-Experten wechseln.
Erfahrung persönlich machen
Bauen Sie Personalisierungsfunktionen auf, indem Sie die Erfassung, Speicherung und Analyse von Daten voranbringen und dabei künstliche Intelligenz (KI) einsetzen.
Perfekte Verbindungen erstellen
Bedienen Sie Ihre Kunden, wie und wann es die Kunden wünschen – einfache, vollständig integrierte Interaktionen über jeden Kanal hinweg und auf jedem Gerät.
Hybridarbeit formen
Machen Sie das Arbeiten von überall aus zu einer permanenten Option. Integrieren Sie Videokonferenzen, Chats, Posts, Dateifreigabe und Aufgabenmanagement in einer einzigen nahtlosen App.
Ihre Sicherheit verbessern
Schaffen Sie Kundenvertrauen, indem Sie Kunden mithilfe der stärksten Optionen, einschließlich Gesichtsbiometrie, sicher authentifizieren. Interpretieren Sie die Anfragen der Kunden mithilfe der Verarbeitung in der Muttersprache der Kunden.
Studie von Forrester: Die Zukunft KI-gestützter Customer Experience
Erfahren Sie, wie Künstliche Intelligenz Kundenerlebnisse revolutioniert – und wie Unternehmen durch neue Formen der Interaktion, Unterstützung und Verbindung nachhaltig wachsen können.