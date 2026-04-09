Infrastructure de communications critiques
Dans certains environnements, les communications sont une infrastructure opérationnelle. Avec la plateforme Avaya Nexus™, l’infrastructure de communications critiques devient le socle des communications voix construit pour les organisations pour lesquelles la moindre interruption peut avoir de réelles conséquences.
Infrastructure voix critique pour les environnements réglementés
Dans les secteurs de la santé, de la sécurité publique, des services publics, de la finance, du gouvernement et des opérations industrielles, les communications voix sont essentielles à la sécurité des personnes et à la continuité des activités. Ces environnements exigent une fiabilité, une gouvernance et des capacités d'intégration qui vont au-delà de ce que les plateformes de collaboration à usage général sont conçues pour offrir.
Avaya Nexus™ modernise la voix d'entreprise sans forcer un remplacement complet (rip-and-replace), préservant le contrôle opérationnel et les investissements dans l'infrastructure tout en introduisant une architecture native cloud à zéro interruption, conçue pour les environnements réglementés et à enjeux élevés.
Le paysage des communications a évolué
La collaboration en entreprise s'est orientée vers des plateformes natives cloud et « best-of-breed ». Pour de nombreuses organisations, ce modèle fonctionne. Cependant, les environnements qui dépendent d'une infrastructure voix critique opèrent sous des contraintes différentes. Les systèmes de communication doivent offrir une disponibilité continue, une priorisation et une réponse coordonnée, même en cas de conditions dégradées ou de pics de demande.
Dans le même temps, les attentes vis-à-vis de l'infrastructure de communications critiques sont en hausse. Les systèmes de voix sont de plus en plus intégrés à l'automatisation, aux workflows de conformité et aux processus basés sur l'IA, faisant de la résilience et de la gouvernance des éléments fondamentaux.
Pour les organisations réglementées, l'exigence demeure inchangée. Les communications doivent rester sécurisées, disponibles et sous contrôle opérationnel en toutes circonstances.
Avaya Nexus™ est spécifiquement conçu pour répondre à ces exigences au niveau de l'infrastructure.
Michael Hanke Chef de section, Opérations de télécommunications, U.S. Immigration and Customs Enforcement
Qu'est-ce que l'infrastructure de communications critiques ?
Alors que la collaboration en entreprise se diversifie, l'infrastructure voix critique devient plus importante.
L'infrastructure de communications critiques est l'évolution moderne des communications voix d'entreprise pour les environnements qui ne peuvent tolérer aucune défaillance.
Elle est conçue pour prendre en charge :
- Le zéro interruption (zero-downtime) pour les environnements critiques.
- Une haute disponibilité en cas de demande maximale et de conditions dégradées.
- Un déploiement contrôlé aligné sur les exigences de résidence et de souveraineté des données.
- La sécurité, la conformité et la gouvernance d'identité certifiées.
- L'intégration à l'ensemble des systèmes opérationnels, y compris les notifications, les workflows et la radio.
- Une évolutivité moderne native cloud sans perturber les investissements d'infrastructure existants.
Dans ces environnements, la voix n'est pas une fonctionnalité ; c'est l'infrastructure.
Le standard pour l'infrastructure de communications critiques
Avaya Nexus™ établit le standard pour l'infrastructure de communications critiques grâce à quatre capacités fondamentales : une haute résilience, une sécurité et une conformité renforcées, une flexibilité de déploiement et une prédisposition à l'intégration.
Pour les environnements où les communications ne tolèrent aucune défaillance
Avaya Nexus™ est spécialement conçu pour :
- Le commandement et contrôle, et les opérations d'urgence
- Les environnements de santé et cliniques
- Les services publics et l'infrastructure énergétique
- Les opérations industrielles et de fabrication
- Les installations sécurisées et classifiées
- Les entreprises financières et réglementées
- Les grands campus et les systèmes de transport
Ces environnements exigent plus que de la téléphonie groupée. Ils nécessitent une infrastructure résiliente.
Les communications critiques ne peuvent pas être ajoutées comme une couche sur des plateformes à usage général. Elles doivent être conçues avec la fiabilité, la gouvernance et le contrôle comme principes fondamentaux.
Département de l'Énergie des États-Unis, Systèmes de communication résilients, 2025
Les fondations architecturales de l'infrastructure de communications critiques
Dans les environnements réglementés et à enjeux élevés, l'infrastructure de communications doit répondre à trois dimensions non négociables : la fiabilité, la gouvernance et la modernisation contrôlée. Avaya Nexus™ est conçu pour satisfaire ces exigences grâce à une architecture moderne et à zéro interruption (zero-downtime).
Lorsque les communications sont essentielles à la sécurité des personnes, à la réponse d'urgence ou à la continuité opérationnelle, la disponibilité est une infrastructure, et non une fonctionnalité.
Avaya Nexus™ est conçu pour des opérations à zéro interruption (zero-downtime), intégrant :
- Des modèles de déploiement multi-zones de disponibilité
- Le basculement nodal et la survivabilité des succursales
- La gestion redondante des sessions et l'isolation des services
- Un service continu pendant la maintenance et les mises à niveau
Car dans les environnements critiques, un appel téléphonique ne peut pas échouer.
Alors que la voix alimente de plus en plus les registres de conformité, les analyses et les workflows assistés par l'IA, l'intégrité du signal devient un enjeu de gouvernance.
Avaya Nexus™ priorise la capture vocale contrôlée et de haute qualité, soutenue par :
- Le chiffrement de la signalisation et des médias (TLS / SRTP)
- La gestion centralisée des identités et des accès (IAM basé sur Keycloak, SSO, MFA)
- Les contrôles d'accès basés sur les rôles et la gestion du cycle de vie des certificats
- La journalisation et la surveillance prêtes pour l'audit
La voix n'est plus seulement une communication : c'est une preuve opérationnelle.
Les organisations réglementées ne peuvent pas se permettre de bouleversements architecturaux.
Avaya Nexus™ introduit une architecture de microservices conteneurisée et native cloud.
L'architecture de référence intègre :
- L'orchestration de conteneurs basée sur Kubernetes1
- Le routage SIP haute performance KamailioL'orchestration des fonctionnalités des services de session (Session Services feature orchestration)
- La couche de données MariaDB résiliente et à haute disponibilité
- L'interopérabilité basée sur API avec les systèmes de collaboration, de notification, de radio et de workflows
La flexibilité du déploiement prend en charge les environnements cloud dédiés et les environnements hyperscaler sur site (on-premises). Cela permet la modernisation tout en respectant les contraintes réglementaires et de souveraineté des données.
Avaya Nexus™ est conçu comme une évolution pour Avaya Aura, dont il préserve les éléments clés. Avaya Aura® Communication Manager (CM), Avaya Enablement Services et Avaya Session Border Controller System Manager restent partie intégrante de la solution.
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Sécurité, conformité et certifications
Avaya Nexus™ est conçu pour répondre aux normes réglementaires et de sécurité rigoureuses exigées par les environnements réglementés et critiques.
Chiffrement
Signalisation chiffrée TLS et médias sécurisés SRTP
Gestion des identités et des accès
Authentification unique (SSO), authentification multifacteur (MFA), contrôles d'accès basés sur les rôles
Gestion des certificats
Gestion centralisée du cycle de vie et gouvernance des certificats
Audit et surveillance
Journalisation, surveillance et contrôles opérationnels prêts pour l'audit
Sécurité du déploiement
Prise en charge de la souveraineté des données et des environnements de déploiement contrôlés
Résilience opérationnelle
Architecture zéro interruption avec redondance et conception de basculement (failover)
Pour les environnements Avaya Aura nécessitant une infrastructure voix critique
Avaya Aura a longtemps établi le standard de la voix d'entreprise résiliente.
Avaya Nexus™ s'appuie sur cette fondation pour les environnements Avaya Aura ayant des exigences d'infrastructure accrues, notamment une architecture zéro interruption (zero-downtime), des certifications de conformité avancées et une extensibilité native cloud alignée sur les stratégies d'infrastructure modernes.
« Communications unifiées : tous les postes ne se valent pas » avec Patrick Dennis, PDG d'Avaya
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Foire aux questions (FAQ) sur Avaya Nexus™ et l'infrastructure de communications critiques
Qu'est-ce que l'infrastructure de communications critiques ?
L'infrastructure de communications critiques fait référence à une base voix sécurisée et résiliente, conçue pour les environnements où la disponibilité des communications, la gouvernance et le contrôle opérationnel sont obligatoires. Contrairement aux plateformes de communications unifiées (UC) à usage général, Avaya Nexus™ est conçu pour prendre en charge la sécurité des personnes, la réponse d'urgence, les opérations axées sur la conformité et la continuité des activités.
Qu'est-ce qui rend les communications « critiques » ?
Les communications critiques sont des systèmes qui doivent rester opérationnels pendant les urgences, les pics de demande ou les perturbations d'infrastructure. Ces systèmes soutiennent généralement les opérations de santé, la répartition de la sécurité publique, la gestion des services publics, les workflows de conformité financière, les installations sécurisées et d'autres environnements à enjeux élevés.
En quoi Avaya Nexus™ est-il différent des plateformes UC traditionnelles ?
Les plateformes UC traditionnelles sont généralement optimisées pour la productivité et les fonctionnalités de collaboration groupées. Avaya Nexus™ est conçu pour les environnements réglementés et à enjeux élevés qui exigent une fiabilité zéro interruption, la souveraineté du déploiement, l'alignement sur les exigences de conformité, ainsi que l'intégration avec des écosystèmes de collaboration plus larges et des systèmes opérationnels tels que les notifications, les workflows et la radio.
Avaya Nexus™ est-il une plateforme de collaboration ?
Non. Avaya Nexus™ est une architecture voix moderne et ouverte, conçue pour s'intégrer aux plateformes de collaboration telles que Microsoft Teams, Zoom et d'autres applications tierces. Elle fournit un noyau voix renforcé et contrôlé par l'entreprise, tout en permettant aux organisations de sélectionner les meilleurs outils de collaboration (best-of-breed).
Avaya Nexus™ prend-il en charge les opérations à zéro interruption (zero-downtime) ?
Oui. Avaya Nexus™ est conçu pour des opérations à zéro interruption grâce à la redondance, à la conception de basculement (failover) et aux modèles de déploiement multi-zones de disponibilité. La plateforme est conçue pour maintenir un service continu pendant la maintenance, les perturbations ou les pics de demande.
Quelles options de déploiement Avaya Nexus™ prend-il en charge ?
Avaya Nexus™ prend en charge des modèles de déploiement flexibles, y compris le cloud dédié et sur site (on-premises) via des environnements hyperscaler tels que les configurations Azure, GCP, AWS et OCI. Cette flexibilité permet aux organisations de satisfaire aux exigences réglementaires, de sécurité physique et de résidence des données, tout en maintenant la disponibilité et la résilience attendues de la voix critique pour la mission. La visibilité opérationnelle progresse également avec l'architecture. Le tableau de bord Health Status Dashboard offre une meilleure visibilité sur l'état de la plateforme et la santé des services, favorisant une surveillance proactive et la confiance dans l'infrastructure.
Quels contrôles de sécurité sont intégrés à Avaya Nexus™ ?
Les capacités de sécurité comprennent :
- La signalisation chiffrée et les médias sécurisés utilisant TLS et SRTP
- La gestion centralisée des identités et des accès avec SSO et MFA
- Les contrôles d'accès basés sur les rôles
- La gestion centralisée du cycle de vie des certificats
- La journalisation d'audit et la surveillance sont conçues pour prendre en charge la conformité.
Avaya Nexus™ peut-il prendre en charge les exigences de déploiement régional ou de souveraineté ?
Oui. Avaya Nexus™ prend en charge des modèles qui s'alignent sur les exigences régionales de résidence et de souveraineté des données. Les organisations peuvent déployer la solution dans des environnements contrôlés qui répondent aux mandats réglementaires locaux.
Quelle est l'évolutivité d'Avaya Nexus™ ?
Avaya Nexus™ est conçu pour s'adapter aux environnements d'entreprise larges et distribués. Son architecture de microservices conteneurisée prend en charge une haute concurrence, une distribution géographique et des exigences de performance de niveau entreprise.
Comment Avaya Nexus™ aide-t-il les clients Avaya Aura® ?
Avaya Nexus™ propose un chemin de modernisation pour les environnements Avaya Aura® ayant des exigences plus fortes au niveau de l’infrastructure. Elle est une évolution d’Avaya Aura®, en préservant les éléments clés. Avaya Aura® Communication Manager (CM), Avaya Enablement Services et Avaya Session Border Controller restent partie intégrante de la solution tout en introduisant une architecture conteneurisée et native cloud.
Quel est le lien entre Avaya Infinity™ et Avaya Nexus™ ?
Avaya Infinity™ et Avaya Nexus™ forment ensemble l'épine dorsale de la stratégie de communications de nouvelle génération d'Avaya. Avaya Infinity™ fournit une plateforme d'orchestration unifiée et native cloud qui connecte les canaux digitaux, voix et d'IA, tandis qu'Avaya Nexus™ alimente la couche voix critique avec une précision, une résilience et une conformité inégalées. Ensemble, ces plateformes offrent une solution évolutive et prête pour l'avenir aux entreprises qui exigent à la fois innovation et fiabilité.
Quel rôle joue l'IA dans Avaya Nexus™ ?
Avaya Nexus™ permet des workflows assistés par l'IA en priorisant la clarté de la voix, la disponibilité et la gouvernance pour des fonctionnalités telles que la transcription, la traduction et la détection de mots-clés.
Pourquoi la clarté de la voix est-elle importante dans les environnements réglementés ?
Comme la voix alimente de plus en plus la transcription, l'analyse et les workflows d'automatisation assistés par l'IA, l'intégrité audio affecte directement la précision en aval, l'auditabilité et la fiabilité opérationnelle. Une capture vocale claire réduit les risques et améliore les performances des flux de travail.
Ressources pour les secteurs réglementés
Blog
Qu'est-ce qui rend les communications critiques ?
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Le chemin d'Avaya Aura vers la voix critique
White Paper
Le nouvel impératif pour les communications critiques
Lorsque les communications sont essentielles à la sécurité des personnes, à la conformité ou à la continuité opérationnelle, elles ne peuvent pas être traitées comme des couches optionnelles.
Avaya Nexus™ est conçue pour les organisations où les communications doivent simplement fonctionner.