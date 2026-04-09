La collaboration en entreprise s'est orientée vers des plateformes natives cloud et « best-of-breed ». Pour de nombreuses organisations, ce modèle fonctionne. Cependant, les environnements qui dépendent d'une infrastructure voix critique opèrent sous des contraintes différentes. Les systèmes de communication doivent offrir une disponibilité continue, une priorisation et une réponse coordonnée, même en cas de conditions dégradées ou de pics de demande.

Dans le même temps, les attentes vis-à-vis de l'infrastructure de communications critiques sont en hausse. Les systèmes de voix sont de plus en plus intégrés à l'automatisation, aux workflows de conformité et aux processus basés sur l'IA, faisant de la résilience et de la gouvernance des éléments fondamentaux.

Pour les organisations réglementées, l'exigence demeure inchangée. Les communications doivent rester sécurisées, disponibles et sous contrôle opérationnel en toutes circonstances.

Avaya Nexus™ est spécifiquement conçu pour répondre à ces exigences au niveau de l'infrastructure.