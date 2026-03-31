Avaya lance Avaya Nexus™ : une plateforme voix critique conçue pour les communications des secteurs hautement réglementés

Alors que les entreprises réaffirment leur préférence pour des stratégies sur site (on-premises) et hybrides, Avaya Nexus™ assure des communications sécurisées et à zéro interruption pour des environnements tels que le gouvernement, la santé, la finance et les services d'urgence.

Morristown, N.J. – 18 mars 2026 – Avaya, un leader mondial des solutions logicielles d'entreprise, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Avaya Nexus™. Cette plateforme a été conçue pour offrir une fiabilité permanente (always-on), une clarté vocale haute fidélité et une sécurité renforcée aux organisations opérant dans des environnements critiques où toute interruption des communications vocales est inenvisageable. Avaya Nexus™ est conçu pour satisfaire aux exigences gouvernementales strictes et aux besoins des secteurs réglementés ou de haute sécurité, notamment la santé, les services financiers et les services d'urgence. La solution va au-delà de ce que les plateformes de collaboration généralistes peuvent fournir, en offrant une infrastructure voix sécurisée et une intégration élargie à l'écosystème grâce à une architecture native cloud et une grande flexibilité de déploiement.

Selon Frost & Sullivan, près des deux tiers des entreprises continuent d'être confrontées à des problèmes de fiabilité, de sécurité et de conformité. Par conséquent, la moitié des décideurs informatiques et télécoms classent désormais ces facteurs parmi leurs principaux critères lors du choix des fournisseurs de communications et de collaboration. Les données de l'étude révèlent également que 83 % des entreprises prévoient de conserver une partie de leur infrastructure de communications sur site (on-premises) jusqu'en 2028, principalement en raison des exigences strictes en matière de sécurité, de fiabilité et de conformité.

« Face aux défis macroéconomiques et géopolitiques actuels, les organisations donnent la priorité au contrôle et à la souveraineté de leurs données », a déclaré Elka Popova, Vice-présidente Connected Work et Senior Fellow chez Frost & Sullivan. « Le marché des communications unifiées (UC) arrive à maturité et se banalise. Dans cet environnement, les organisations privilégient la sécurité, la fiabilité et la conformité pour garantir la performance constante de leur infrastructure de communications critiques. Avaya tire parti de son héritage éprouvé dans la voix d'entreprise pour offrir une plateforme à zéro interruption aux secteurs réglementés, répondant ainsi directement au besoin accru d'une infrastructure de confiance et résiliente. »

Combler l'écart entre la fiabilité sur site et la modernisation par l'IA

Avaya s'appuie sur son héritage en matière de communication voix de plusieurs décennies ainsi que sur des principes architecturaux modernes et ouverts pour garantir des solutions agiles, résilientes et évolutives, et fournir une architecture ouverte prête pour l'intégration. Cette approche permet un déploiement flexible dans des environnements cloud et sur site.

« Pour les secteurs les plus critiques au monde, un appel coupé n'est pas seulement un désagrément, c'est une crise », explique Tony Lama, Vice-président Senior et Directeur Général d'Avaya Software. « Avaya Nexus™ n'est pas une migration forcée, c'est une évolution. Nous offrons aux entreprises la haute fiabilité pour laquelle elles nous font confiance depuis des décennies, désormais optimisée pour un avenir natif cloud et axé sur l'IA. »

Contrairement aux suites de collaboration standard, Avaya Nexus™ utilise des API pour connecter la voix aux systèmes de notification, aux radios et aux workflows d'appel, permettant aux organisations de se moderniser sans sacrifier le contrôle opérationnel requis par leurs environnements de communications voix critiques. La plateforme sert de base à l'intégration de services avancés tels que l'IA pour la détection en temps réel de mots-clés et d'actions, l'authentification et l'analyse vocales, la transcription et la traduction instantanées, apportant ainsi une nouvelle valeur ajoutée aux workflows critiques.

Les fonctionnalités clés d’Avaya Nexus™

Avec Avaya Nexus™, les entreprises vont pouvoir :

Fonctionnalités Avantage stratégique Applications Fiabilité permanente Conçu pour une disponibilité totale et une résilience de niveau opérateur afin de garantir un service ininterrompu. Centres de commandement, répartition des services de sécurité publique et opérations cliniques critiques. Modernisation contrôlée Facilite le développement technique natif du cloud tout en maintenant le matériel et les workflows existants. Les entreprises qui cherchent à éviter les coûts de « remplacement complet » lors de la mise à niveau de leur infrastructure. Clarté voix haute fidélité Fournit le signal de haute qualité requis pour une transcription et une traduction précises pilotées par l'IA, ainsi que pour l'analyse et la tenue de registres. Environnements réglementés où la valeur de l'IA dépend de la précision des données saisies. Sécurité renforcée Offre une prise en charge certifiée des déploiements sécurisés, dédiés, isolés, chiffrés et segmentés par rôle. Organisations et agences soumises à des exigences strictes en matière de souveraineté et de sécurité des données.



Disponibilité d’Avaya Nexus™

Avaya Nexus™ devrait être disponible au quatrième trimestre de 2026 dans le Cloud d’Azure, les déploiements locaux et la plateforme cloud de Google.





Perspective pour les clients et les partenaires

"At Alliance Technology Group, our mission is to ensure that public sector agencies have the most reliable tools available to serve their communities,” said Bob King, EVP, Alliance Technology Group. “We’ve been a long-time partner with Avaya because their communication solutions are built for the high-stakes demands of government work both now and in the future, where security and uptime are non-negotiable. By combining Avaya’s proven solutions with our deep understanding of public sector requirements, we provide government agencies with the stable, secure infrastructure they need to stay connected to the citizens who depend on them."

"The continuity of government services depends on a host of resilient and secure communications, from processing benefits to coordinating emergency logistics," said Michael Hanke, Section Chief, Telecom Operations, U.S. Immigration and Customs Enforcement. "We are proud to partner with an industry stalwart like Avaya leading with the innovation needed to ensure our most mission-critical connections are reliably consistent for the government and public when they are needed most."

"For decades, the nation’s most essential institutions have trusted Avaya and Hayes to power their most critical operations," said Hayes CEO Karen Shiver. "That loyalty is something we earn every day. By pairing Avaya’s high-stakes infrastructure with our managed services, we aren't just modernizing technology—we’re honoring the long-term commitment we've made to our customers' stability and success, ensuring they have the agility to thrive for decades to come."

"The success of U.S. Warfighters on the battlefield depends on resilient, secure, and effective mission-critical communications to support vital and lethal operations while deployed and in warfighting environments,” said Randy Freeman, Interior Communications Director, U.S. Navy Shipboard. “It is critical that any fielded technology solutions have reliable, efficient, and ‘quick-to-respond’ backend vendor support for logistics, supply chain, and maintenance, ensuring mission-critical operations success 24/7. The U.S. Navy Surface Fleet Community is proud to partner with Avaya for our mission-critical communications needs. Avaya innovation ensures our most mission-critical connections are there for the Warfighters 24/7, particularly when they are needed most."



Ressources complémentaires

