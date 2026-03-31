Communications unifiées : Tous les postes ne sont pas identiques

Les communications unifiées sont souvent perçues comme une catégorie unique. Patrick Dennis, PDG d’Avaya, affirme que ce n’est pas le cas. Les communications dans les hôpitaux, les agences gouvernementales ou liées à la sécurité publique sont souvent critiques, bien plus que la collaboration quotidienne en entreprise. Malgré l’évolution des communications unifiées, une chose demeure constante : une infrastructure de communication critique est essentielle au bien-être de nos communautés. Avaya s’engage à fournir une solution complète et intégrée aux clients qui en dépendent.