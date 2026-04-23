Comunicazione unificata: gli ambienti di applicazione non sono tutti uguali

La comunicazione unificata spesso viene considerata come un'unica categoria. Il CEO di Avaya Patrick Dennis non è d'accordo. I sistemi di comunicazione nei settori della sanità, dell'amministrazione e della sicurezza pubbliche, infatti, spesso hanno un livello di criticità notevolmente superiore rispetto alla normale collaborazione in azienda. Nonostante l'evoluzione della comunicazione unificata, vi è comunque una costante: l'infrastruttura di comunicazione critica è indispensabile per il benessere delle nostre comunità. La missione di Avaya è proprio quella di offrire una soluzione completa e integrata ai clienti che vi fanno affidamento.